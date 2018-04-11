Для прокладки дороги – выкупят землю

Министерство транспорта и коммуникаций, Литовская дирекция автомобильных дорог и компания Kelprojektas подписали трехстороннее соглашение, в соответствии с которым будет подготовлен проект выкупа частной земли для общественных нужд на территории Вильнюсского района. Почти 30 га земли нужны для прокладки 9,5 км (с 7,9 до 17,4) магистральной дороги государственного значения A19 – Вильнюсской южной объездной дороги.

«Выкуп земли для общественных нужд – это возможность продолжить прокладку объездной дороги. В будущем она соединит магистрали Вильнюс – Каунас и Вильнюс -Минск. Новая дорога улучшит международное сообщение, особенно движение грузового транспорта под Вильнюсом, поможет решить проблему заторов, снизить уровень шума и загрязнения окружающей среды», – отметил министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис.

По его словам, второй этап работ будет завершен не позже конца 2025 года.

Для общественных нужд планируют выкупить части 97 частных участков общей площадью 29,58 га. Кроме того, под строительство дороги на II этапе пойдут 5 участков (0,85 га) государственной земли.

В подписанном соглашении перечислены все этапы работ, условия осуществления и сроки. В ходе проведения работ осуществят кадастровые замеры, установят рыночную цену, подготовят документы на выкуп земли. Эти работы планируют завершить в течение 2 лет после подписания документов.

На втором этапе также реконструируют участок дороги Вайдотай – Балтойи-Воке и проложат новую двухполосную дорогу до магистрали Вильнюс-Лида. Объездная дорога до 9 км должна совпасть с дорогой Вайдотай – Балтойи-Воке. От этого перекрестка с въездом на железнодорожный вокзал Вайдотай проложат новую дорогу. Около Вальчюнай новая дорога пересечет железную дорогу и районную дорогу Ажуолияй – Юодшиляй –Яшюнай, далее пройдет через лес Дусиненай до магистральной дороги Вильнюс – Лида и станет часть международной дороги Лида – Вильнюс – Каунас – Клайпеда.

На объездной дороге запланированы три двухуровневых перекрестка у железнодорожного вокзала Вайдотай, на перекрестке с дорогой Ажуолияй – Юодшиляй – Яшюнай и магистрали Вильнюс – Лида.

Предусмотрен и третий этап этой объездной дороги, во время которого дорогу проложат через нежилую местность, по полям, через несколько лесов, где она соединится с магистральной дорогой Вильнюс-Минск.

Инф. «ЛК»

Метки: N15 (1207) 12 апреля, Вильнюс-Минск, дороги