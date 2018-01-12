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Для развития солнечных электростанций в Литве нужен сильный стимул

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 01 12, 10:00   |   Комментариев: 0

В связи с амбициозными планами Министерства энергетики Литвы по развитию в стране солнечных электростанций участники рынка говорят, что для проведения этих планов в жизнь нужен серьезный стимул, пишет деловая газета Verslo zinios.

“Чтобы в Литве в течение трех лет появилось 34 тыс. потребителей, уже нужно балансировать на грани психоза, нужен бум. А если хочешь бума, предоставь такую поддержку, чтобы время окупаемости солнечных электростанций составляло 3-4 года. И больше ничего делать не нужно, все сделает рынок”, – сказал председатель правления компании обновляющейся энергетики Modus energija Русланас Скляповичюс.

Глава проектирующей и оборудующей солнечные установки компании Solet Technics Андрюс Каразинас сказал, что сейчас солнечную установку без финансовой поддержки может приобрести “энтузиаст зеленой энергетики с неплохими доходами”, потому что инвестиции возвращаются в течение 12 лет.

BNS

Метки: 

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