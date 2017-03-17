Для синхронизации может быть достаточно одной линии LitPol Link – Litgrid

В свете рассуждений польского оператора сети электропередачи PSE о том, что вместо второй линии смычки ЛЭП LitPol Link можно проложить смычку по морю, литовская Litgrid утверждает, что для синхронизации со странами Западной Европы может быть достаточно и одной, уже действующей линии LitPol Link . Однако в будущем компания не отказывается от прокладки второй линии, которая бы отвечала растущим потребностям Латвии, Литвы и Эстонии в электричестве.

“Для синхронизации систем электропередачи с сетями континентальной Европы может быть достаточно и одной линии смычки LitPol Link при условии, что до этого мы проведем испытания и будем совершенно готовы к изолированной работе”, – сказал BNS глава Litgrid Дайвис Вирцицкас.

По его словам, предлагаемая польской PSE морская смычка могла бы быть рассмотрена как альтернатива обеспечения лучшего обмена электроэнергией между Польшей и Литвой, а также всеми Балтийскими странами.

Litgrid сообщила, что не отказывается от идеи прокладки второй линии наземной смычки и Польшей – это может быть сделано уже после синхронизации Балтийских стран с Западной Европой. Д. Вирбицкас отметил в интервью BNS , вопрос о месте прокладки будет решаться после проведения исследования потенциала проекта.

На этой неделе глава польской PSE Эрик Клоссовский, представляя планы компании на 2017-2019 годы, отметил, что Польша не хочет прокладывать вторую линию смычки LitPol Link из-за экологических проблем, сообщил портал biznesalert . pl . По его словам, вторая линия существенно не добавит безопасности, а создаст много проблем для Польши. PSE выступила с идеей проложить смычку по морю между Клайпедой и Владиславом.

BNS

Метки: LitPol Link, Литва, Польша