Для удобства и безопасности жителей – новый виадук

Началось строительство виадука для пешеходов и велосипедистов на улице Т. Нарбуто. Он возводится на горе Нарбуто, напротив остановки общественного транспорта.

Планируется, что новым виадуком жители Каролинишкес и Виршулишкес смогут воспользоваться уже до сентября. Этот виадук длиной более 67 метров и шириной около 7 метров будет приспособлен и для людей с ограниченными возможностями, удобен для мам с детскими колясками – по обе стороны его будут удобные спуски.

«В столице появится еще один пешеходный переход, по которому люди смогут перейти из одного района в другой, не пересекая оживленной улицы. На виадуке будут пешеходные и велосипедные дорожки», – говорит Виргиниюс Паужа – руководитель Департамента городского хозяйства и транспорта Вильнюсского самоуправления.

Добрая весть для велосипедистов – с постройкой виадука нынешние велосипедные дорожки станут соединением с веломаршрутом по улицам Ч. Судихарос, А. Вайткаус и И. Шимулене. С постройкой этого виадука будет закрыт нынешний пешеходный переход через ул. Т. Нарбуто. Новый виадук обойдется самоуправлению в 1 млн 389 тыс. евро.

Вильнюсское городское самоуправление сообщает, что из-за возведения виадука с 3 апреля до 6 июля на ул. Т. Нарбуто будет ограничено движение транспорта. Существующие сейчас полосы движения – по две в каждую сторону – сохранятся, однако они будут более узкими. Кроме того, рядом с зоной работ скорость транспортных средств будет ограничена до 40 км в час.

Вильнюсские власти уделяют большое внимание инфраструктуре общественного транспорта, поэтому в этом году будет проложена дополнительная полоса движения для общественного транспорта от пр. Лайсвес до остановки на ул. Т. Нарбуто, а в следующем году планируется оборудовать дополнительную полосу «А» для общественного транспорта между ул. Поцюно до пр. Лайсвес в обе стороны движения. Эти дополнительные полосы движения обеспечат более четкое и более скорое движение на пр. Пилайтес к центру города. Еще этим летом будет закончено проектирование пешеходной и велосипедной дорожки длиной более 5 км вдоль ул. Т. Нарбуто, соединяющей район Пилайте с пр. Конституцийос. Планируется здесь начать работы еще в этом году.

Инф. «ЛК»

Метки: N15 (1207) 12 апреля, виадук