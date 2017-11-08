Для воскресного завтрака

Брускетта а-ля капрезе

Салат капрезе – один из главных хитов итальянской кухни. Если вы также входите в число поклонников этого блюда, попробуйте приготовить его на завтрак, обогатив витаминами в виде мультизлакового хлеба и превратив салат в брускетту. Бренд-шеф джелатерии «Пломбир» рассказывает, как это сделать буквально за одну минуту.

Хлеб чиабатта – 30 г, соус песто – 15 г, помидоры – 30 г, моцарелла – 50 г, руккола – 10 г, бальзамический соус – 5 г, свежий базилик – 2 г.

На тост из хлеба нанесите соус песто. Далее разложите сверху чередуя нарезанные кусочками томаты и моцареллу. Украсьте соусом песто, листьями рукколы, бальзамическим соусом и базиликом.

Рисовая каша с тыквой, орехами и медом

Молоко – 400 мл, вода – 400 мл, рис – 80 г, тыква очищенная – 200 г, соль – 5 г, мед – 30 г, масло сливочное – 20 г, корица – 2 г, грецкий орех – 20 г, кедровые орехи – 10 г, цедра апельсина – 2 г.

Налить в сотейник молоко и воду, добавить сливочное масло и соль, поставить на огонь.

Рис промыть в холодной воде, чтобы избавиться от лишнего крахмала, и добавить в сотейник.

Тыкву очистить и нарезать кубиками.

После закипания молока продолжать варить 15 минут, помешивая.

Добавить тыкву и варить еще 10 минут, до готовности тыквы.

Добавить мед, орехи и корицу.

Омлет со шпинатом и моцареллой

Яйцо куриное – 2 шт., молоко – 60 мл, растительное масло – 5 мл, свежие листья шпината – 25 г, моцарелла – 30 г, оливковое масло – 3 г.

Отдельно взбить яйца с молоком и посолить по вкусу. Вылить омлетную смесь на раскаленную сковороду с растительным маслом. Затем сверху добавить сыр и листья свежего шпината. Перед подачей сбрызнуть сверху оливковым маслом.

Йогуртовый десерт с черникой

250 г натурального йогурта, 250 г сметаны, 150 г сахара, 3 ст. л. холодной воды, 2 ст. л. кипятка, 150 г черники.

Положите в сковороду сахар и добавьте воду. Перемешайте и дайте сахару раствориться (около 5 минут). Увеличьте огонь и кипятите 3-4 минуты, не перемешивая, пока сироп не загустеет.

Влейте горячую воду, добавьте чернику и готовьте в течение еще 1 минуты.

Положите в мисочку йогурт и сметану, перемешайте. Украсьте карамелизированной черникой.

Воскресные блинчики

2–2,5 стакана муки, 1,5 стакана молока, 3 яйца, 50 г сливочного масла, 2 ст. л. жирных сливок, 1,5 ч. л. сахара, по 0,5 ч. л. разрыхлителя и соды, 1 ч. л. соли, топленое масло.

Растопите сливочное масло и немного остудите. Взбейте яйца со сливками, сахаром и солью в пышную пену.

Просейте в глубокую миску 1,5 стакана муки с содой и разрыхлителем и, постоянно помешивая, влейте растопленное масло и взбитые яйца. Добавьте половину молока. Вымесите до однородности.

Просейте оставшуюся муку. Начните понемногу добавлять в тесто оставшееся молоко и мучную смесь, доводя до консистенции жидкой сметаны. Тесто должно легко литься и оставаться на половнике тонким слоем. Дайте постоять минимум 20 мин. (можно приготовить тесто накануне и поставить в холодильник до утра).

Поставьте на огонь одну или две сковороды для блинов (самое лучшее – чугунные), прогрейте их и смажьте тонким слоем масла, снова дайте нагреться.

Пеките блины, распределяя тесто максимально тонким слоем и поджаривая на средне-сильном огне не более 20 сек. с одной стороны и 10 сек. с другой.­

Складывайте блины в кастрюлю, смазывая каждый маслом, иначе их сложно будет отделять друг от друга. Подавайте блинчики со сладкими или с несладкими начинками.

Бабушкин хворост

Мука — 1,5 стакана, водка — 1 ст. л., яйца — 2 шт., масло растительное — 200 г, 1 ложка сметаны, сахарная пудра для посыпки, 2 ст. л. сахара, соль щепотка.

Смешать яйца, сметану, соль, сахар, водку и муку, замесите крутое тесто. Накрываем влажным полотенцем и отставляем на полчаса.

Раскатываем тесто тонко, разрезаем на полоски и делаем в центре каждой полоски надрез и загибаем. Обжариваем в хорошо разогретом масле.

Посыпаем сахарной пудрой и наслаждаемся!

Метки: N45 (1185) 9 ноября