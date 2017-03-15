Для выселяемых из Вильнюсского табора цыган хотят предусмотреть компенсации за жилье

Для цыган, выселяемых из Вильнюсского табора, планируется предусмотреть компенсации, которые они могут использовать для аренды жилья за пределами табора.

В среду Совет Вильнюсского самоуправления должен рассмотреть описание компенсаций, которое предусматривает, что выплаты могут выделяться всем лицам цыганской национальности, проживающим в Вильнюсском таборе в Киртимай, имущество которых и доходы на одно человека не превышают поддерживаемый государством уровень доходов, при этом имеющееся имущество которых изношено, а площадь, приходящаяся на одного человека меньше 10 кв. метров. Эти меры предусмотрены в рамках реализации утвержденной муниципалитетом программы интеграции цыган, то есть с целью их выселения из табора в микрорайоне Киртимай.

Как сообщил BNS вице-мэр Вильнюса Гинтаутас Палуцкас, компенсации составят 72 евро на одного человека. Выселяемым цыганам компенсации могут выделяться с этого когда, однако должен быть утвержден новый график, и тогда им не придется ждать в общей очереди с другими лицами, ожидающими подобных компенсаций.

“Мы хотим, чтобы табор был расселен. Жилье – это один из критических аспектов, поэтому мы дополнили общий порядок выделения компенсаций отдельной очередью для цыган”, – пояснил Г. Палуцкас.

По данным переписи населения 2011 ода в Литве проживали около 2100 цыган. Вильнюсский табор является одной из наиболее значительных концентраций цыган в Балтийских странах. В Вильнюсском таборе в начале этого года проживало около 400 человек, около 100 их них – дети.

BNS

Метки: Литва, Палуцкас, табор, цыган