Дмитрий Быков. Творческий вечер «О чем нельзя».

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17 декабря в большом зале Дома Польской Культуры в Вильнюсе состоится творческий вечер замечательного поэта, писателя, журналиста, просветителя, одного из авторов проекта «Гражданин поэт» — Дмитрия Быкова.

Ироничный интеллектуал, талантливый, независимо мыслящий и готовый высказывать непривычные идеи и взгляды, смотреть под другим углом и побуждать к этому свою аудиторию, все это — он, и мы уже в предвкушении от встречи с этим интересным гостем.

В исполнении автора прозвучат лирические и сатирические стихи.

Уже изданные, известные и старые «хиты». И, конечно же, новые произведения, написанные совсем недавно. Этим летом, вчера вечером, только что…

Безусловно, в этот вечер состоится долгожданный разговор с публикой, как всегда без посредников. Любые ваши вопросы, неожиданные его ответы, много воспоминаний, лирики и прозы!

Творческий вечер Дмитрия Быкова «О чем нельзя»

17 декабря в 19:00 часов, Дом Польской Культуры в Вильнюсе

Инфолиния: 8 648 83 357

Информация и фото организаторов