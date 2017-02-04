Дмитрий Мирончик: глава МИД Литвы переполнен эмоциями по поводу Беларуси

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью немецкому изданию Deutsche Welle рассказал, зачем Литва строит забор на границе с Калиниградской областью, чего ждать от Трампа и почему литовцы не русофобы. В ходе беседы он упомянул и о Беларуси, назвав соседнюю страну «остатками суверенитета».

– Сейм Литвы в январе утвердил новую стратегию безопасности страны. В документе Россия названа среди основных угроз. Не преувеличиваете ли вы опасность России, что, очевидно, связано с историческими и географическими причинами?

– Дело не в исторических или географических причинах, а в событиях последнего времени. Если в XXI веке перекраивают границы Европы, то опасность трудно преувеличивать. Это не касается территории НАТО или Евросоюза, я уверен, что до этого дело не дойдет, но все равно сама нестабильность и безнаказанность этих действий – это ненормально. В будущем могут возникнуть и другие прецеденты.

– Литва приняла решение о строительстве забора на границе с Калининградской областью. Его длина 130 км, высота – 2 м. Зачем нужен забор, если вы, в частности, говорите, что Россия уже давно не ведет войну с помощью танков, а ведет информационную войну?

– Там же не стена, там забор. И, кстати, фрагменты забора стоят уже давно и на границе с Беларусью. Есть причины для строительства забора: контрабанда, болезни зверей, эпидемии. Надо иметь в виду, что это не противотанковые барьеры.

– Этот шаг не связан с тем, что вы видите военную угрозу со стороны России?

– Мы просто очень ответственно относимся к охране внешней границы Евросоюза. Забор не является препятствием для военного вторжения.

– Но такое решение принято в момент напряженности в отношениях Литвы с Россией. Это совпадение?

– Это действительно не связано с военной угрозой. Что может дать забор? Он может защитить от какого-то злого соседа, и то вряд ли. Речь идет о бытовом восприятии.

– Я правильно понимаю, что стоимость этого проекта 30 миллионов евро?

– Я даже не знаю, сколько это стоит.

– Но ЕС отказал в финансировании строительства этого забора?

– Так бывает, что некоторые проекты поддерживаются, а некоторые – нет.

– Дональд Трамп 20 января вступил в должность президента США. Вы, как страна, чувствуете себя сейчас в большей или меньшей безопасности?

– Я искренне считаю, что не надо спешить с выводами, тем более, что во время избирательной кампании было очень много противоречивых и резких высказываний. Но это всегда так бывает. Что действительно надо, так это, не теряя времени, начать диалог и сотрудничество: разъяснить друг другу, что можно и нужно делать для того, чтобы сохранить то, что уже создано десятилетия назад.

– То есть с избранием Трампа странам Балтии не стоит беспокоиться? Ничего катастрофичного не произойдет?

– Очень много вопросов без ответа, очень много неизвестных, очень много нетрадиционных взглядов, поскольку Трамп – другой человек. Он – другой лидер, даже трудно с кем-то сравнить, и это вызывает беспокойство. С человеческой точки зрения это понятно, но проявлять эмоции и беспочвенно, и непрофессионально. Мы должны заниматься тем, чем должны заниматься.

– Однако во время избирательной кампании в США многие политики высказывались крайне критически в отношении Трампа и даже жестко.

– Я этого не делал.

– Я на вас не намекаю.

– Да, сейчас риторика изменилась. Есть хороший анекдот на эту тему. Лев попал в охотничью яму, ну не повезло ему, а обезьяна сидела на краю и издевалась над ним, говорила ему: “Попался, сделаем из твоего меха коврик, а из зубов украшения”. И вдруг сама упала в эту яму и говорит льву: “Не поверишь, пришла извиниться”. Никогда не надо спешить с выводами.

– Вас не смущает желание господина Трампа подружиться с президентом России?

– Желание нормальных отношений не смущает. Надо иметь хорошие отношения, об этом никто не спорит. Мы же все хотим хороших отношений, а не существующей напряженности. Но возникает вопрос, на какой основе будут строиться этот диалог и эти отношения. Если это улучшение в обмен на потерю суверенитета другими государствами или в обмен на разделение мира на сферы влияния, как это уже было в истории, то это не то, что нам нужно. Мы говорим о нормальном цивилизованном диалоге, который основывается на международном праве, на ценностях.

Но если будут руководствоваться не международным правом, а какими-то изобретенными Россией правилами, то потом трудно удивляться последствиям. Компромисс в этом смысле приведет к еще большим проблемам. Не только Крым, не только Южная Осетия, Абхазия, но и Приднестровье. Вот что еще на очереди, и какие-то другие регионы, возможно. Была Сирия недавно.

– Что если Беларусь даст разрешения на дислоцирование военной базы России на своей территории?

– Практически там и так происходит все это. База или как-то по-другому называется. Но все равно мы знаем, что интеграция Беларуси в Россию, так будем говорить, происходит очень динамично. Во всех областях — безопасность, оборона, разведка, контроль за воздушным пространством. Сейчас как раз будут очередные учения Запад-2017, и я не сомневаюсь, что много техники опять будет завезено в Беларусь из России. И трудно гадать, вернется ли техника обратно. Так что это происходит, и не нужно быть наивным, думать, что есть какие-то препятствия для этой интеграции. Думаю, их все меньше и меньше. Но мы, конечно, хотим поддержать, насколько это возможно, этот суверенитет — сколько осталось этого суверенитета, скажем так.

– Литва в России известна своей антипутинской позицией. Вильнюс поддерживает российскую оппозицию, в Литве есть политбеженцы из России. МИД Литвы ежегодно организовывает форум, куда приглашаются лидеры российской оппозиции. Не считаете ли вы, что ваша позиция в отношении руководства России раздражает российские власти?

– Вы знаете, у нас нет цели кого-то раздражать или пугать. Но мы и не хотим кому-то угодить. Мы просто пытаемся быть последовательными. Те, кто говорит, что мы русофобы, настроены против россиян. Это тоже неправильно.

Форум – это как раз пример того, что мы симпатизируем россиянам. На нем собираются интеллектуалы, политики, политологи, писатели, журналисты и, в том числе, оппозиция. И они говорят по-русски. Я вот тоже пытаюсь с вами говорить по-русски. Я люблю этот язык, когда-то я учил его, и он мне очень нравился. Мы верим, что российский народ гордый, он знает себе цену и сам решит, как жить. Так что нам надо это понять, и об этом хотя бы разговаривать.

Комментарий пресс-секретаря МИД Беларуси Дмитрия Мирончика Министерство иностранных дел Беларуси воспринимает как оскорбительное заявление главы МИД Литвы об «остатках суверенитета» соседней страны. «От этого тона веет какими-то отголосками имперской мощи», заявил пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик. На вопрос Радио «Свобода» о том, как он может прокомментировать высказывание министра иностранных дел Литвы Линкявичюса на тему белорусского суверенитета, точнее «того, что от него осталось», Дмитрий Мирончик в частности сказал: – Да, мы обратили внимание на то, что в последнее время глава МИД Литвы – государства, которое мы искренне полагаем дружественным, и с которым в текущем году мы собираемся отмечать 25-летие со дня установления дипломатических отношений, – слишком переполнен эмоциями по поводу нашей страны. Ну, просто чешется у него, как в известном анекдоте… А нынешнее его заявление об «остатках суверенитета» особенно коробит своим покровительственно-пренебрежительным тоном. От этого тона веет какими-то отголосками имперской мощи. Но вот парадокс, последний раз Литва была империей в первой половине XV века во времена существования нашего общего Великого княжества. Вероятно, господин министр очень любит историческую литературу и черпает из нее вдохновение. Или тут, как говорится, у кого что болит – господин Линкявичюс экстраполирует на Беларусь ситуацию в Литве, которая передала в ЕС и НАТО изрядную часть своего суверенитета. Все не так драматично, как пытается представить господин министр. Для нас важно, чтобы суверенитет Беларуси поддерживал народ нашей страны. А если кто-то за рубежом действительно печется о суверенитете Беларуси, то помогать нужно делом, а не заниматься оскорблениями или поучениями.

Метки: Deutsche Welle, Беларусь, Военная угроза, Дмитрий Мирончик, Дональд Трамп, забор, Интервью, Линас Линкявичюс, Россия, русофобы