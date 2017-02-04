Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью немецкому изданию Deutsche Welle рассказал, зачем Литва строит забор на границе с Калиниградской областью, чего ждать от Трампа и почему литовцы не русофобы. В ходе беседы он упомянул и о Беларуси, назвав соседнюю страну «остатками суверенитета».
– Сейм Литвы в январе утвердил новую стратегию безопасности страны. В документе Россия названа среди основных угроз. Не преувеличиваете ли вы опасность России, что, очевидно, связано с историческими и географическими причинами?
– Дело не в исторических или географических причинах, а в событиях последнего времени. Если в XXI веке перекраивают границы Европы, то опасность трудно преувеличивать. Это не касается территории НАТО или Евросоюза, я уверен, что до этого дело не дойдет, но все равно сама нестабильность и безнаказанность этих действий – это ненормально. В будущем могут возникнуть и другие прецеденты.
– Литва приняла решение о строительстве забора на границе с Калининградской областью. Его длина 130 км, высота – 2 м. Зачем нужен забор, если вы, в частности, говорите, что Россия уже давно не ведет войну с помощью танков, а ведет информационную войну?
– Там же не стена, там забор. И, кстати, фрагменты забора стоят уже давно и на границе с Беларусью. Есть причины для строительства забора: контрабанда, болезни зверей, эпидемии. Надо иметь в виду, что это не противотанковые барьеры.
– Этот шаг не связан с тем, что вы видите военную угрозу со стороны России?
– Мы просто очень ответственно относимся к охране внешней границы Евросоюза. Забор не является препятствием для военного вторжения.
– Но такое решение принято в момент напряженности в отношениях Литвы с Россией. Это совпадение?
– Это действительно не связано с военной угрозой. Что может дать забор? Он может защитить от какого-то злого соседа, и то вряд ли. Речь идет о бытовом восприятии.
– Я правильно понимаю, что стоимость этого проекта 30 миллионов евро?
– Я даже не знаю, сколько это стоит.
– Но ЕС отказал в финансировании строительства этого забора?
– Так бывает, что некоторые проекты поддерживаются, а некоторые – нет.
– Дональд Трамп 20 января вступил в должность президента США. Вы, как страна, чувствуете себя сейчас в большей или меньшей безопасности?
– Я искренне считаю, что не надо спешить с выводами, тем более, что во время избирательной кампании было очень много противоречивых и резких высказываний. Но это всегда так бывает. Что действительно надо, так это, не теряя времени, начать диалог и сотрудничество: разъяснить друг другу, что можно и нужно делать для того, чтобы сохранить то, что уже создано десятилетия назад.
– То есть с избранием Трампа странам Балтии не стоит беспокоиться? Ничего катастрофичного не произойдет?
– Очень много вопросов без ответа, очень много неизвестных, очень много нетрадиционных взглядов, поскольку Трамп – другой человек. Он – другой лидер, даже трудно с кем-то сравнить, и это вызывает беспокойство. С человеческой точки зрения это понятно, но проявлять эмоции и беспочвенно, и непрофессионально. Мы должны заниматься тем, чем должны заниматься.
– Однако во время избирательной кампании в США многие политики высказывались крайне критически в отношении Трампа и даже жестко.
– Я этого не делал.
– Я на вас не намекаю.
– Да, сейчас риторика изменилась. Есть хороший анекдот на эту тему. Лев попал в охотничью яму, ну не повезло ему, а обезьяна сидела на краю и издевалась над ним, говорила ему: “Попался, сделаем из твоего меха коврик, а из зубов украшения”. И вдруг сама упала в эту яму и говорит льву: “Не поверишь, пришла извиниться”. Никогда не надо спешить с выводами.
– Вас не смущает желание господина Трампа подружиться с президентом России?
– Желание нормальных отношений не смущает. Надо иметь хорошие отношения, об этом никто не спорит. Мы же все хотим хороших отношений, а не существующей напряженности. Но возникает вопрос, на какой основе будут строиться этот диалог и эти отношения. Если это улучшение в обмен на потерю суверенитета другими государствами или в обмен на разделение мира на сферы влияния, как это уже было в истории, то это не то, что нам нужно. Мы говорим о нормальном цивилизованном диалоге, который основывается на международном праве, на ценностях.
Но если будут руководствоваться не международным правом, а какими-то изобретенными Россией правилами, то потом трудно удивляться последствиям. Компромисс в этом смысле приведет к еще большим проблемам. Не только Крым, не только Южная Осетия, Абхазия, но и Приднестровье. Вот что еще на очереди, и какие-то другие регионы, возможно. Была Сирия недавно.
– Что если Беларусь даст разрешения на дислоцирование военной базы России на своей территории?
– Практически там и так происходит все это. База или как-то по-другому называется. Но все равно мы знаем, что интеграция Беларуси в Россию, так будем говорить, происходит очень динамично. Во всех областях — безопасность, оборона, разведка, контроль за воздушным пространством. Сейчас как раз будут очередные учения Запад-2017, и я не сомневаюсь, что много техники опять будет завезено в Беларусь из России. И трудно гадать, вернется ли техника обратно. Так что это происходит, и не нужно быть наивным, думать, что есть какие-то препятствия для этой интеграции. Думаю, их все меньше и меньше. Но мы, конечно, хотим поддержать, насколько это возможно, этот суверенитет — сколько осталось этого суверенитета, скажем так.
– Литва в России известна своей антипутинской позицией. Вильнюс поддерживает российскую оппозицию, в Литве есть политбеженцы из России. МИД Литвы ежегодно организовывает форум, куда приглашаются лидеры российской оппозиции. Не считаете ли вы, что ваша позиция в отношении руководства России раздражает российские власти?
– Вы знаете, у нас нет цели кого-то раздражать или пугать. Но мы и не хотим кому-то угодить. Мы просто пытаемся быть последовательными. Те, кто говорит, что мы русофобы, настроены против россиян. Это тоже неправильно.
Форум – это как раз пример того, что мы симпатизируем россиянам. На нем собираются интеллектуалы, политики, политологи, писатели, журналисты и, в том числе, оппозиция. И они говорят по-русски. Я вот тоже пытаюсь с вами говорить по-русски. Я люблю этот язык, когда-то я учил его, и он мне очень нравился. Мы верим, что российский народ гордый, он знает себе цену и сам решит, как жить. Так что нам надо это понять, и об этом хотя бы разговаривать.
Комментарий пресс-секретаря МИД Беларуси Дмитрия Мирончика
Министерство иностранных дел Беларуси воспринимает как оскорбительное заявление главы МИД Литвы об «остатках суверенитета» соседней страны. «От этого тона веет какими-то отголосками имперской мощи», заявил пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик.
На вопрос Радио «Свобода» о том, как он может прокомментировать высказывание министра иностранных дел Литвы Линкявичюса на тему белорусского суверенитета, точнее «того, что от него осталось», Дмитрий Мирончик в частности сказал:
– Да, мы обратили внимание на то, что в последнее время глава МИД Литвы – государства, которое мы искренне полагаем дружественным, и с которым в текущем году мы собираемся отмечать 25-летие со дня установления дипломатических отношений, – слишком переполнен эмоциями по поводу нашей страны. Ну, просто чешется у него, как в известном анекдоте…
А нынешнее его заявление об «остатках суверенитета» особенно коробит своим покровительственно-пренебрежительным тоном. От этого тона веет какими-то отголосками имперской мощи. Но вот парадокс, последний раз Литва была империей в первой половине XV века во времена существования нашего общего Великого княжества. Вероятно, господин министр очень любит историческую литературу и черпает из нее вдохновение. Или тут, как говорится, у кого что болит – господин Линкявичюс экстраполирует на Беларусь ситуацию в Литве, которая передала в ЕС и НАТО изрядную часть своего суверенитета.
Все не так драматично, как пытается представить господин министр. Для нас важно, чтобы суверенитет Беларуси поддерживал народ нашей страны. А если кто-то за рубежом действительно печется о суверенитете Беларуси, то помогать нужно делом, а не заниматься оскорблениями или поучениями.
Метки: Deutsche Welle, Беларусь, Военная угроза, Дмитрий Мирончик, Дональд Трамп, забор, Интервью, Линас Линкявичюс, Россия, русофобы
И только Россия после победы не занимается грабежом,а наоборот помогает восстанавливать народное хозяйство.Пример-Германия,да и другим странам.Видимо поэтому её не любят.
Тема не простая,всю жизнь идё борьба светлых сил и тёмных и вот как-то тёмная идеология почему-то идёт впереди,а потом побеждает светлая,но с большими потерями и пока она восстанавливается тёмные силы опять опережают и наглеют до беспредела.Вся история пестрит войнами и победитель всегда в выигрыше.
Никто Йонас вооружённым путём и не будет побеждать разве что на заключительном этапе. Армия СССР была вторая в мире по силе, а может и первая и где этот СССР может подскажете? Вот так сейчас воюют. Надо лишь купить верхушку и армия не имеет никакого значения.
Ещё стал один вопрос ребром в развращённой гейропе не могут найти нормального Гитлера, а хохлы всё разворовывают хоть идеология у них супер,но средства уходят как в бездонную бочку.
Эти спасители не только страну продадут они и мать родную за деньги повесят.
(85.232.146.233) timur2 пишет:
2017 02 04 at 22:30
…. и самое главное-
Да, Тимур, абсолютно в десятку. Неглупые парни, изучающий, что это такое РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК, дают заключение своим заказчикам о невозможности на современном этапе победить вооруженным путем Россию. Ведь непросто так время от времени об этом заявляют большие тузы Пентагона. Я не имею в виду всякого рода шарлатанов в форме.
Есть такая версия даже с цифрами читал что депрессия у них возникла когда они вкинули огромное количество средств в ЕС во главе с Гитлером. Это происходит и сейчас поэтому Трамп как бизнесмен стал считать наверное боиться повторения ситуации. Вот шестёрки почему были недовольны им,уменьшили не много порцию.
Кухарки правят в известной стране. В России уровень немного выше:заведующие лабораториями, комнатные экономисты и т.п. специалисты. Но как можно сравнивать, например, Косыгина и Гайдара, которого за идола держат современные российские спасители Навальный, Каспаров и прочие.
(78.58.148.193) As пишет:
2017 02 04 at 22:17
Не отрицаю Тимур о лифтах. В США тоже во время депрессии вообще ничего не работало но революций не было?” У США уважаемый другая история и совершенно другая ситуация была – там “верхи “не были столь закостенелыми и свернувшимися в сословия и кланы как в России поэтому они сумели разрулить ситуацию а потом началась Вторая Мировая и Пендостан попал в струю!!Кому война а кому -мать родна