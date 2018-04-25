«Дни старинных ремесел» в Тракай

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18 — 19 августа на территории Тракайского островного замка пройдет традиционный фестиваль «Дни старинных ремесел». Во время праздника народные мастера, хранящие ремесленные традиции Великого княжества Литовского, продемонстрируют свое знание дела, раскроют тайны мастеров прошлого.

Фестиваль ремесел проводится в Тракай с 2005 года. Дата проведения выбрана не случайно. 23 августа 1495 года великий литовский князь Александр в Тракайском замке утвердил Статут и предоставил привилегию первому в Литве Цеху золотых дел мастеров. Истоки мероприятия – праздник Средневековья в замке на полуострове.

Мероприятие начинается с выстрела старой военной пушки. В этот момент старый замок как бы переносится в прошлые века. В большом дворе замка начинается новая жизнь: кузнец раздувает меха, гончары на гончарном кругу лепят горшки, на столах у золотых дел мастеров блестят украшения из серебра и латуни. В котлах кипит ароматное варево, вокруг прогуливаются дамы и кавалеры в нарядных костюмах прошлых веков.

Во время праздника возрождаются ремесла, военное дело, искусство XIV- XV веков. Проходят концерты, театрализованные представления, образовательные программы, игры, работает корчма. Энтузиасты кулинарного наследия, сотрудники Тракайского исторического музея готовят блюда по средневековым рецептам.

Подробная информация о фестивале и программе мероприятия в газете «Литовский курьер» и интернете по адресу www.trakaimuziejus.lt.

Место проведения: Тракайский островной замок

Начало мероприятия: 18 августа в 10.00 часов и 19 августа в 10.00 часов