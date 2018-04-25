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Вильнюс встретит осень с грохотом – 31 августа-2 сентября здесь будут праздновать «Дни столицы — 2018». Уже в 25-ий раз организаторы проходящего здесь самого большого фестиваля города обещают, что ставшие уже традиционными мероприятия, а также новинки праздника подарят вильнюсцам долгожданное летнее тепло и на всю осень поднимут настроение.

Невозможно представить «Дни столицы» без больших концертов на Кафедральной площади. В этом году организаторы приготовили не один сюрприз – горожане смогут повеселиться и порадоваться впечатляющим выступлениям не только литовских, но и зарубежных исполнителей.

Большой концерт в честь открытия «Дней столицы» 31 августа, пятница, 20.30; 1 сентября, суббота, 21.00;2 сентября, воскресенье, 19.30

В этом году «Дни столицы» обещают стать настоящим культурным шумным событием – ежегодно в начале сентября растянувшийся от Кафедральной площади до площади Лукишкес «Гудящий проспект» представит еще больше разнообразных мероприятий. Обосновавшиеся в начале проспекта Гядимино художники пригласят осмотреть экспозиции визуального искусства, а также свои новейшие работы, а ощущение богемности поможет создать множество концертов, спектаклей и других культурных мероприятий. Каждый по своему вкусу сможет послушать свою любимую группу или исполнителя – на трех площадках на проспекте Гядимино свои концерты представят как популярные сегодня группы, так и лирические исполнители, известные актеры и барды, а также создатели альтернативной и электронной музыки и диджеи.

Гудящий проспект

Проспект Гядимино от Кафедральной площади до площади Лукишкес

Проспект Гядимино «гудит» в рамках Вильнюсского городского фестиваля «Дни столицы» уже 12 лет – место встречи изменить нельзя! Это не сельская ярмарка и не вещевой рынок, а место активного культурного действа и разнообразных творческих идей, это место воплощения самых разных потребностей, желаний и фантазий, это место добрососедства, дружбы и встречи гостей. Это способ самовыражения жителей Вильнюса!

31 августа, пятница с 12.00 до 24.00 ;1 сентября, суббота, с 10.00 до 24.00 ; 2 сентября, воскресенье, с 10.00 до 21.00

На гудящем проспекте будут 4 зоны действия:



Улица искусств и музыки

Проспект Гядимино от Кафедрального собора до площади В. Кудиркос

Здесь оборудованы экспозиции изобразительного искусства, где представлены работы и художественные произведения различных художников, керамиков, живописцев, графиков и других деятелей искусства. В этом пространстве состоится множество культурных мероприятий и концертов: атмосфера интима и уюта воцарится вокруг сцены «Шепот» рядом с Национальным драматическим театром, на которой будут выступать барды, небольшие группы, джазовые музыканты, актеры и другие исполнители, говорящие от сердца к сердцу. Для тех, кто жаждет всплесков мощной энергии и веселья – на оборудованной рядом с площадью им. В. Кудиркос большой сцене проспекта «Действия» состоятся концерты самых долгожданных исполнителей и известных музыкальных групп, впечатляющие выступления духовых оркестров, будут воплощены другие захватывающие проекты.

Дизайнерский сквер

Площадь В. Кудиркос и проспект Гядимино от ул. Йогайлос до ул. А. Якшто

В этом году «Дни столицы» приглашают посетить основательно подросший и значительно расширившийся дизайнерский сквер, который ныне «оккупирует» не только площадь В. Кудирки, но и проспект Гядимино от ул. Йогайлос до ул. А. Якшто. Здесь гостей фестиваля порадуют жемчужины литовского дизайна и новейшие дизайнерские коллекции. На площади В. Кудиркос дизайнеры и творцы разместятся под одной большой крышей, так что желающие осмотреть экспозиции найдут все в одном месте. Немало творцов разместится на проспекте Гядимино, и осмотреть их экспозиции можно будет просто на ходу. Кроме того, здесь будет оборудована уютная зона отдыха, приглашающая отдохнуть от шума проспекта. Дизайнерский сквер предоставит отличную возможность обновить гардероб изделиями литовских дизайнеров и осмотреть последние дизайнерские коллекции. Мы познакомимся с самых яркими и новыми изделиями ручной работы и последними коллекциями быстро завоевывающих популярность литовских дизайнеров одежды, создателей аксессуаров, ювелиров. Создатели сами представят свои изделия в дизайнерском сквере, поэтому у вас будет исключительная возможность пообщаться с ними, узнать историю появления каждого изделия, изведать тонкости производственного процесса. Здесь можно спокойно прогуляться, расслабиться и в то же время пополнить гардероб, шкатулку с украшениями новейшими работами литовских дизайнеров или преобразить интерьер.

Книжная аллея

Проспект Гядимино от ул. A .Якшто до ул Васаре 16-осес

Особенно прижившаяся традиция «Гудящего проспекта» – книжная ярмарка — в этом году расположится на отрезке проспекта Гядимино возле и вокруг памятника писательнице Жямайте. В этой части проспекта большое разнообразие книг представят многие вильнюсские издательства. Все желающие смогут приобрести здесь книги со скидкой и с подписью автора.

Дорогами вкусных гостинцев

Проспект Гядимино у площади Лукишкес, от ул. Васаре 16-осес до ул. Ю. Тумо-Вайжганто

В этой части проспекта каждый сможет попробовать и купить разнообразные деликатесы – придете голодными, уйдете сытыми! Здесь найдется чем порадовать ценителей и мясных, и рыбных деликатесов, и сыроедов, и сладкоежек. Мед, сборы лекарственных трав, коровьи и козьи сыры, колбасы, мясо страуса и дичь, шакотис и шимталапис, свежий хлеб, приправу с клубникой и луком и буханки хлеба весом в 20 кг — все это вы повстречаете только во время путешествия «Дорогами вкусных гостинцев».

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Берег хорошей еды

На обновленной набережной Нярис между мостом короля Миндаугаса и Зеленым мостом – необычно большое скопление продовольственных вагончиков в одном месте. Здесь жители и гости Вильнюса смогут приобщиться к различным мировым культурам, не только постигая тайны кулинарии, но и слушая живую музыку, которая будет звучать со сцены на берегу Нярис.

Пятница, 31 августа, с 12.00 по 01.00 Суббота, 1 сентября, с 10.00 по 01.00 Воскресенье, 2 сентября, с 10.00 по 21.00

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Парк игр и аттракционов

На площади Лукишкес будет множество игр и развлечений для детей и всей семью. Здесь будут стрелковые тиры, батуты, карусели, резиновые канаты для прыжков и др. Особенно веселые приключения ждут детей: гигантские (более 2 м в диаметре) пластиковые пузыри, внутри которых можно будет поплавать в больших бассейнах и не промокнуть, прыжки и катание на коньках, татами и множество других необычных развлечений, а самые маленькие смогут самостоятельно покататься на специальных автоматических машинках. В этом году будет оборудована и огромная шахматная зона.

Пятница, 31 августа, с 12.00 до 20.00 Суббота, суббота, 1 сентября, с 10.00 до 20.00 Воскресенье, 2 сентября, с 10.00 до 19.00

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Мы сильны, Литва!

Трехмерная аудиовизуальная проекция «Мы сильны, Литва!» в Национальном музее «Дворец правителей Великого княжества Литовского» позволит за относительно краткое время (одна демонстрация длится около 15 минут) пережить историю Литвы. Впечатляющее содержание и спецэффекты невероятно расширят пространство Большого музейного двора, на стенах которого развернется история становления нашего государства со времен первого упоминания названия страны, рождения и распространения государственности, развития Литвы в эпоху короля Миндаугаса, различных периодов прошлого Литвы до свободного и современного государства наших дней.

Суббота, 1 сентября, с 23.00, 23.30, 00.00, 00.30

Подробнее о мероприятиях на сайте: www.sostinesdienos.lt

Вход бесплатный