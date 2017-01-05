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До конца недели в Литве сохранится морозная погода

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 05, 17:00   |   Комментариев: 0

До конца недели в Литве сохранится морозная погода, прогнозирует Гидрометеорологическая служба.

В пятницу ночью местами ожидается снег, метель, днем значительных осадков не ожидается. Северо-восточный, северный ветер ослабнет. Температура ночью составит минус 17–22, в восточной части страны местами будет до 24 градусов мороза, местами в западных районах – 13–15 градусов мороза. Днем будет 12–17 градусов мороза, в западных районах местами до минус 9–11 градусов.

В субботу ночью значительных осадков не ожидается, днем в западных районах выпадет снег. Мороз усилится, в восточных районах столбик термометра опустится ниже 25 градусов, днем будет 13-16 градусов мороза, на взморье около минус 3.

В воскресенье сильные морозы сохранятся в Вильнюсе, на остальной территории страны будет около 7–4 градусов, на взморье – около нуля.

BNS

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