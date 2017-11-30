«До встречи за чашкой кофе»

В столице уже в 17-й раз проходит акция «Встреча за чашкой кофе», во время которой кафе и рестораны Вильнюса приглашают людей почтенного возраста бесплатно угоститься кофе или чаем. Акция продлится до 7 января.

«Отрадно, что к акции ежегодно присоединяется все больше кафе. Бизнес в Литве становится все более социально ответственным», – сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Большинство ресторанов и кафе ждут людей почтенного возраста по воcкресеньям, некоторые заведения общественного питания приглашают в пятницу или субботу.

Полный список кафе и ресторанов участников акции: kofe.pdf

Метки: N48 (1188) 30 ноября, Встреча за чашкой кофе