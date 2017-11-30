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«До встречи за чашкой кофе»

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 30, 0:02   |   Комментариев: 0

SENJORU-KAVA-RU-1-722x1024В столице уже в 17-й раз проходит акция «Встреча за чашкой кофе», во время которой кафе и рестораны Вильнюса приглашают людей почтенного возраста бесплатно угоститься кофе или чаем. Акция продлится до 7 января.

«Отрадно, что к акции ежегодно присоединяется все больше кафе. Бизнес в Литве становится все более социально ответственным», – сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Большинство ресторанов и кафе ждут людей почтенного возраста по воcкресеньям, некоторые заведения общественного питания приглашают в пятницу или субботу.

Полный список кафе и ресторанов участников акции: kofe.pdf

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