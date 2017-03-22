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До выходных в Литве сохранится теплая и сухая погода, ночи будут прохладными

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До выходных в Литве сохранится теплая и сухая погода, но ночи будут прохладными, прогнозирует Гидрометеорологическая служба.

В четверг ночью будет до 2 градусов мороза, на взморье – около 1 градуса тепла. Днем будет 8-10 градусов тепла, малооблачно.

В пятницу ночью ожидается 0–2 градуса тепла, днем – плюс 7–10 градусов, в Каунасе возможны кратковременные дожди, в других районах осадков не ожидается.

В выходные станет прохладней, возможны осадки. В субботу ночью будет до 4 градусов мороза, днем – 4–6 градусов тепла, возможен дождь, мокрый снег. Сходная погода ожидается и в воскресенье.

В начале следующей недели ночью также возможны заморозки, днем будет 8–9 градусов тепла.

BNS

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