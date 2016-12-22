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Добыча янтаря в Литве стала политической головоломкой

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2016 12 22, 11:00   |   1 комментарий

После того, как в литовском парламенте была озвучена инициатива резко снизить тариф налога на янтарь, специалисты предупреждают, что это развяжет предпринимателям руки напрямую добывать и продавать “балтийское золото” без создания какой бы то ни было добавленной стоимости, пишет газета Lietuvos zinios.

Зарегистрированная в сейме поправка к Закону о налогах на государственные природные ресурсы предлагает снизить налог до 27,74 евро за килограмм. По словам инициаторов, снижение налогового бремени создаст для предпринимателей стимул начать добычу янтаря.

Нынешнее правовое регулирование, по мнению парламентариев, не побуждает коммерческие предприятия добывать янтарь в Литве, “процесс остановился, от янтаря на дне Куршской косы – никакой выгоды”.

Однако член Всемирного совета по янтарю Казимерас Мизгирис полагает, что если будет принята поправка к закону, то всю выгоду получит только бизнес, а янтарь будет продан Китаю.

BNS

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Комментарии читателей (1)
  1. (185.15.227.211) Читатель пишет:
    2016 12 22 at 11:30

    Ещё лес не весь спилили и продали.






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