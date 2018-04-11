Дочь Скрипаля доставили на секретную военную базу, утверждает The Sun

Дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия Скрипаль, выписанная накануне из больницы после отравления в Солсбери, доставлена в другой госпиталь, расположенный на военной базе. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на источник.

“Она находится в госпитале на военной базе для ее собственной защиты и наблюдения за здоровьем. Эффекты от нервно-паралитического газа (которым, по мнению британских властей, были отравлены Скрипали. – Прим. NEWSru.com) неизвестны и могут вновь проявиться в любой момент”, – приводит газета слова источника.

О какой именно военной базе идет речь, не уточняется. Ранее британские СМИ сообщали, что Юлия Скрипаль выписана из больницы и ее доставили в некое “безопасное место”.

При этом ее отец Сергей все еще продолжает находиться под наблюдением врачей в больнице Salisbury District Hospital. Директор этого учреждения Кристин Бланшард накануне заявила, что Юлия Скрипаль попросила о сохранении конфиденциальности у СМИ. Она также отметила, что нынешний этап – не конец лечения, “но знаменует собой большую веху в нем”.

Между тем посольство России в Великобритании потребовало доказательств того, что все совершенные с Юлией Скрипаль действия произошли по ее воле. В дипмиссии также отметили, что врачи в Солсбери так и не подтвердили, что у Скрипалей были обнаружены симптомы химического отравления.

“Тщательный анализ письма [полицейского] К. Дэвиса и ряда заявлений [директора больницы] К. Блэншард от 29 марта, 6-го и 10 апреля показывает, что больница ни разу прямо не подтвердила, что у Сергея и Юлии Скрипалей были какие-либо симптомы химического отравления и что их лечили именно от этого”, – говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном на официальном сайте.

66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия попали в больницу более месяца назад после того, как 4 марта их обнаружили без сознания на скамейке в Солсбери. Они оба были в коме.

По данным британских властей, Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом “Новичок”, произведенным в СССР. Разработчик “Новичка” в интервью The Bell утверждал, что антидота для этих веществ нет и что Скрипали “с долей вероятности, близкой к 100%”, умрут.

Однако в конце марта Юлия пришла в сознание и начала разговаривать. В конце прошлой недели врачи Salisbury District Hospital сообщали, что пошел на поправку и ее отец.

В Москве обвинения в причастности к отравлению Скрипалей отрицают. Власти РФ неоднократно требовали от Лондона прямых доказательств того, что Скрипали действительно были отравлены “Новичком”. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что, если бы в Солсбери действительно использовалось боевое отравляющее вещество, люди погибли бы на месте.

NEWSru.com

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