Договора Польши с США о газе хорошая новость и для Литвы

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Эксперты в сфере энергетики, с которыми общались корреспонденты BNS в связи с подписанием Польшей долгосрочных договоров с США о поставках сжиженного природного газа (СПГ), отмечают, что это — хорошая новость и для Литвы. По их словам, Клайпедскому терминалу не стоит опасаться конкуренции.

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG на минувшей неделе подписала договор с американской компанией Cheniere Marketing International о поставках СПГ на 24 года, а несколько раньше с американской компанией Venture Global LNG на 20 лет.

«Это хорошая новость для всей Европы, региона и Литвы, это демонстрирует, что Европа может быть привлекательной для поставок СПГ из США, и что у нас также есть необходимая инфраструктура, чтобы обеспечить энергетическую независимость, дифференцировать поставки с использованием все увеличивающихся мощностей СПГ из США», — сказал BNS министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

Председатель Литовско-польской торговой палаты Ярослав Неверович утверждает, что Польша последовательно распределяет свои источники энергии, а сейчас в эту программу включены и США.

«Я склонен оценивать это как последовательную диверсификацию портфеля поставок основной польской компании в газовом секторе. С учетом договора о поставках с «Газпрома», немалого договора с Катаром, работ над строительством газопровода из Норвегии, сейчас пытаются внести в эту картину и американских производителей и поставщиков газа», – сказал BNS Я. Неверович.

Бывший вице-министр энергетики, лектор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Ромас Швядас утверждает, что Польша, импортирующая большую часть газа у российского «Газпрома», активно снижает эту зависимость.

«Можно заметить, что имеется уже целая серия договоров, которые они подписали и подписывают именно для замещения импорта «Газпрома». Польша хочет не сократить, а вовсе исключить зависимость от поставок газа из России (…). Польша импортирует не дополнительные объемы газа, а замещает импортируемые сейчас объемы газа», – отметил в интервью BNS Р. Швядас.

Проживающая в США эксперт по энергетике и политическим рискам литовского происхождения Агния Григас отметила, что польские соглашения об импорте газа из США являются сигналом о росте предложения этого энергоресурса в регионе.

«Договор США с Польшей — хорошая новость, сигнализирующая о том, что предложение растет, и что американский газ будет конкурентоспособным в нашем регионе. Однако с польским терминалом СПГ и планами других терминалов нашем регионе будет больше конкуренции среди терминалов. Как будет развиваться эта конкуренция, будет зависеть от того, когда завершится прокладка литовско-польского газопровода», – сказала BNS А. Григас.

Р. Швядас убежден, что также, как Литва считает себя центром СПГ Балтийских стран, так и Польша обладает сходными амбициям в отношении своего терминала в Свиноуйсьце – стать центром СПГ части Европы.

«Можно сказать, что это конкурентное действие в регионе. Вопрос в том, угрожающая ли это конкуренция. Мой ответ – очевидно, что нет. Действительно здоровой конкуренции будет больше, но это точно не тот случай, когда двум терминалам СПГ в нашем регионе станет тесно на нашем рынке и будет не хватать места», – сказал Р. Швядас.

В 2017 году Польша импортировала 15,7 млн кубометров газа, из них 10,32 млрд кубометров — из России, 3,57 млрд. кубометров – из Германии и 1,54 млрд. кубометров – из Катара.

BNS