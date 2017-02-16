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Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 16, 0:01   |   Комментариев: 0

Нередко известные люди появляются  в криминальной хронике. На прошлой неделе, в четверг, в Вильнюсе, в микрорайоне Фабийонишкес по случаю открытия новой автомойки компании Švaros broliai была объявлена акция – бесплатная мойка машин.

Фото BFL

Фото BFL

Около автомойки образовался затор, движение регулировала полиция. Около 20 час. к дежурному полицейскому подъехал автомобиль Lexus – водитель хотел проехать на площадку автомойки, но полицейский его не пропустил – велел встать в очередь и не мешать движению. Однако водитель Lexus стал требовать, чтобы полицейский отошел. Затем дал задний ход, но потом передумал и поехал прямо на стража порядка и толкнул его машиной. Полицейский упал на капот. Вся сцена была снята при помощи видеорегистратора. Полицейский не пострадал, только перепачкал униформу.

Как оказалось, автомобилем управлял предприниматель и исполнитель Эдмундас Штенгерис-Мундис. Водителя вывели из автомобиля и надели на него наручники. Он пытался договориться с полицейским: «Может, давай без шума? Зачем все эти проблемы?» Около 21 час. Штенгериса доставили в комиссариат, начато расследование по факту нарушения общественного порядка. Ночь нарушитель провел в арестантской.

Штенгерис стал известен в мире литовского шоу-бизнеса после участия в песенном телепроекте.

Инф. «ЛК»

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