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Доля налогов в ВВП Литвы остается одной из самых небольших в ЕС, сообщил Евростат

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 12 08, 18:00   |   Комментариев: 0

Соотношение собираемых налогов, включая и социальные взносы, с валовым внутренним продуктом (ВВП) в Литве за прошлый год увеличилось, однако остается одним из самых небольших среди 28 стран – членов Евросоюза (ЕС), сообщил Евростат.

В Литве этот показатель в 2016 году был 30,2% ВВП – на 1 пункт выше, чем в 2015 году, когда он был 29,2%. Однако этот показатель был намного ниже среднего показателя по ЕС, который был 41,3%, показывают обнародованные в четверг данные Евростата.

Меньше это соотношение в прошлом году было только в Ирландии (23,8%), Румынии (26%) и Болгарии (29 %).

В Латвии этот показатель был 31,6% (в 2015 году – 30,6%), в Эстонии – 34,7% (34%).

Самым высоким этот показатель был в 2016 году во Франции – 47,6%, в Дании – 47,3% и в Бельгии – 46,8%.
BNS

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