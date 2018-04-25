«Дом Москвы»: достроить не разрешат

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На основании полученного заключения Департамента госбезопасности (ДГБ) Литвы новое разрешение на окончание строительства «Дома Москвы» в Вильнюсе выдано не будет, сообщило самоуправление Вильнюса.

«Раскрыть заключение ДГБ третьей стороне не могу, однако могу подтвердить, что оно звучит вполне четко и недвусмысленно — этот объект является инструментом кремлевской пропаганды и представляет угрозу для национальной безопасности Литвы», — сказал для распространенного в среду сообщения мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Это решение принято после того, как общественное учреждение «Центр культуры и предпринимательства Москвы — Дом Москвы» обратилось в городское самоуправление Вильнюса с просьбой согласовать новые проектные предложения и представить их обществу.

В сообщении о согласовании проектных предложений говорится, что функциональное назначение здания — «центр культуры и предпринимательства», однако, по словам мэра, под этим названием может скрываться желание недружественного к Литве государства манипулировать литовским обществом.

На прошлой неделе мэр обратился в ДГБ с просьбой оценить функциональное назначение строящегося на скрещении улиц Юозапавичяус и Ринктинес Центра культуры и предпринимательства, а также то, не представляет ли он угрозу для нацбезопасности. Ранее Р. Шимашюс говорил, что «Дома Москвы» в Вильнюсе не будет, пока он будет мэром.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt