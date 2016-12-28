Дом Москвы: отменено разрешение на строительство

Суд удовлетворил просьбу Литовской государственной инспекции по территориальному планированию и строительству отменить разрешение на строительство Дома Москвы в Вильнюсе, выданное в 2008 году.

Такое решение принял Вильнюсский участковый суд. Сейчас самоуправление поддержало просьбу инспекции аннулировать разрешение. Представители Дома Москвы по существу не оспаривали решение инспекции, лишь просили установить более длительный срок для приведения в порядок документов и легализации строительства.

Отчасти суд также удовлетворил просьбу ответчика – публичного учреждения «Московский центр культуры и бизнеса – Дом Москвы» разрешить привести в порядок здание и документы не за год, как просила инспекция, а за три года, сообщает BNS.

Идея строительства Дома Москвы в Вильнюсе родилась в июле 2004 года, когда юбилейные торжества по случаю 750-летия коронации Миндаугаса посетил бывший тогда мэром Москвы Юрий Лужков. Тогда было решено реализовать сходный проект и в Москве. Дом Москвы в Вильнюсе начали строить в 2008 году. В здании планировалось оборудовать зал, музей, различные экспозиционные помещения, целью проекта было развитие отношений между Москвой и Вильнюсом.

Но уже в начале своей каденции на посту мэра Ремигиюс Шимашюс заявил: «В Вильнюсе есть начатый объект, который совершенно не нужен как по геополитическим, так и по архитектурным причинам». Такого же мнения придерживается и директор администрации Вильнюсской мэрии Алма Вайткунскене.

Еще летом прошлого года самоуправление начало выяснять, законно ли объект возводится в Вильнюсе. Были выявлены нарушения строительного регламента, зафиксированы нарушения требований высотности зданий и плотности застройки. Разрешение на строительство в нарушение правовых актов выдала мэрия Вильнюса в 2008 году.

По данным информагентства BNS, инспекция по строительству утверждала суду, что согласно детальному плану столицы Литвы, по адресу ул. Юозапавичяус, 30 в Вильнюсе должно было быть построено 6-этажное здание, между тем в проекте Дома Москвы появились 7 этажей. Инспекция указала, что нарушена и в детальном плане установленная плотность застраивания участка — вместо 70% были 74%.

Решение Вильнюсского участкового суда может быть обжаловано в суде высшей инстанции.

Инф. «ЛК»

Метки: N52 (11340) 29 декабря, Вильнюс, Дом Москвы, строительство, Суд