„DOMO EMIGRANTES“ — позитивное настроение Южной Италии

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Уже 11-16 декабря по приглашению «Arts Libera International» Литву посетит известная группа из Италии – «Domo Emigrantes». Харизматичные исполнители обещают даже 6 исключительных концертов, а чувственная, романтическая и многокрасочная концертная программа всех почитателей музыки унесёт на солнечный юг Италии.

Такие лиричные и одновременно полные экспрессии песни, мелодии коснутся наших сердец словно тёплый южный ветерок, будто находимся мы не в концертном зале, а на уютной итальянской террасе, наполненной запахом лаванды, вина и романтики. Всё это на сцене будут творить профессионалы группы «Domo Emigrantes» и, несомненно, это будет один из наиболее ярких и запоминающихся событий на небе литовской культуры.

Музыканты объединились в единую команду в 2009 году и с того времени они исполняют страстную, духом Южной Италии наполненную музыку, с буйством красок и самими музыкантами сочинёнными аранжировками. В своих выступлениях харизматичные исполнители, кроме нам уже известных инструментов, играют и на экзотических инструментах разных стран – часть из них Вы сможете увидеть и услышать впервые.

Domo Emigrantes всегда дают концерты не только в лучших залах Италии, но и активно участвуют в престижных фестивалях Европы, Азии и США. Безграничная любовь к мелодиям родной страны, огромная страсть и безудержное желание «гореть» позволили артистам достичь международного признания и своими выступлениями очаровать публику всего мира.

Уже после первых концертов Domo Emigrantes были по достоинству оценены ценителями искусства, музыкальными критиками и представителями средств массовой информации за оригинальность, профессионализм, эмоциональное музицирование и теплое общение с публикой.

Признанная группа получила главную музыкальную награду Италии и выпустила не одну компактную пластинку записей. На концертах прозвучат испытанные временем и самые лучшие произведения трёх последних альбомов.

Члены Domo Emigrantes – шесть положительных, творческих, энергичных и профессиональных музыкантов – мульти инструменталистов, способных создать на сцене душевное, романтическое настроение. Лидер Stefano Torre – вокалист группы, гитарист, также играющий на мандолине. С ним работают вокалисты и перкуссионисты Filippo Renna и Ashti Abdo. На аккордеоне в группе играет Vittorio Tauro, на скрипке – Andrea Dall’Olio, а на виолончели аккомпанирует Gabriele Montanaria.

Приглашаем Вас окунуться в оазис музыки – эти прекрасные концерты. Не упустите уникальную возможность провести романтические вечера, пронизанные теплотой и позитивным настроением Южной Италии.

Концерты пройдут:

11 декабря в 18 час. в Центре культуры Ширвинтай

12 декабря в. 19 час. в Вильнюсе, в костёле Св. Катарины

13 декабря в 18 час. в Центре культуры Утены

14 декабря в 18 час. в Музыкальном театре Паневежиса

15декабря в 17 час. в центре культуры Мариямполе

16 декабря в 18 час. В Каунасской филармонии

Дополнительная информация: +370 677 00 699; board@artslibera.com