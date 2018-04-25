Дональд Трамп и Ким Чен Ын досрочно прервали саммит

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Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын 28 февраля, во второй день саммита двух стран, провели расширенные переговоры в старейшей гостинице Ханоя Sofitel Legend Metropole. Вначале сообщалось, что они договорились о подписании «Ханойской декларации», однако Белый дом по итогам встречи сообщил, что никаких договоренностей не достигнуто.

США и КНДР согласовали по крайней мере три пункта совместного документа, который Дональд Трамп и Ким Чен Ын подпишут по итогам саммита в Ханое, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных дипломатических кругах. Этот документ получит название «Ханойская декларация».

В ней будет определено понятие «денуклеаризация», обозначены дальнейшие шаги обеих сторон для ее достижения, а также прописаны задачи и вопросы, которые будут обсуждаться сторонами в дальнейшем.

Вместе с тем Белый дом сообщил, что Трамп и лидер КНДР не смогли достичь договоренности на саммите в Ханое. «В этот раз никакого соглашения не было достигнуто, но их [лидеров стран] команды планируют продолжить встречи в будущем», — указано в заявлении Белого дома. Лидеры обеих стран раньше запланированного покинули место проведения саммита.

О каких-либо причинах досрочного отъезда лидеров двух государств не сообщается. Согласно официальному расписанию, опубликованному ранее Белым домом, Дональд Трамп и Ким Чен Ын после переговоров в расширенном составе должны были встретиться на рабочем обеде, а затем принять участие в совместном подписании документов. После этого, в 16:00 по местному времени (12:00 по Москве), Трамп должен был дать пресс-конференцию в своем отеле. Однако без объяснения причин рабочий обед был отменен, а пресс-конференция перенесена на 14:00 по местному времени (10:00 мск). О судьбе церемонии совместного подписания документов на данный момент ничего не известно — не исключено, что она также могла быть отменена.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели встречу тет-а-тет, которая длилась более получаса, а затем перешли к переговорам в расширенном составе. Перед их началом лидеры двух стран заявили, что выступают за обоюдное открытие представительств своих государств в США и КНДР. «Мы бы приветствовали такой шаг», — подчеркнул Ким Чен Ын, отвечая на вопрос журналистов о готовности разрешить открытие в Пхеньяне представительства США. «В обе стороны, это хорошая идея», — отметил Трамп.

Лидер КНДР Ким Чен Ын также в очередной раз подтвердил готовность провести денуклеаризацию. «Если бы у меня не было такого желания, меня бы здесь не было», — подчеркнул он. Трамп, отвечая на вопрос, будет ли по итогам саммита официально объявлено о подписании мирного договора, призванного формально положить конец Корейской войне 1950-1953 годов, отметил, что «всего за один-два дня этого не сделать». Днем ранее он так же уклончиво ответил на аналогичный вопрос.

Основная переговорная часть саммита длилась более двух часов, после нее было запланировано участие лидеров двух государств в рабочем обеде. Он должен был пройти в зале ресторана Le Club Bar, выполненном в стиле сигарного клуба 1920-х. В центре помещения установлен длинный стол с белоснежными скатертями, на котором находятся небольшие вазы с живыми цветами. Кроме лидеров двух стран, участие в рабочем обеде должны были принять еще по пять человек с каждой из сторон.

Сообщалось, что на обед представят четыре блюда. В качестве закуски делегациям двух стран должно было предложено фуа-гра с яблочным желе, а основным блюдом названа снежная рыба под особым соусом. На десерт лидеры двух государств собирались отведать пирог Баноффи из бананов, сливок, карамели и вареного сгущенного молока, а также засахаренные кусочки корня женьшеня и женьшеневый чай.

На 14:05 по местному времени (10:05 по Москве) в графике Трампа стояло «участие в церемонии совместного подписания соглашения» с северокорейским лидером, сообщает РИА «Новости».

Всего 28 февраля на переговоры было отведено более пяти часов. Перед отъездом из Ханоя Трамп планировал дать пресс-конференцию.

Трамп: КНДР хотела слишком многого

Вашингтон на саммите США — КНДР не смог добиться от Пхеньяна того, чего хотел, пояснил на пресс-конференции по итогам саммита госсекретарь США Майкл Помпео, передает ТАСС.

«Мы не смогли получить того, чего хотели. Между тем мы сделали большой шаг к реализации договоренностей, достигнутых ранее в Сингапуре, и продолжим переговоры по денуклеаризации», — подчеркнул он, выразив сожаление, что в Ханое не удалось достичь большего. Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что прошедший саммит был «очень продуктивным».

Американский лидер пояснил, что северокорейская сторона хотела добиться отмены всех санкций в обмен на ликвидацию ядерного объекта в Йонбене, но США такая ситуация не устроила.

По словам Трампа, решение не заключать конкретных договоренностей с КНДР по итогам саммита не было его единоличным, но саммит завершился на дружественной ноте, несмотря на разногласия.

«Они хотели снятия всех санкций, мы отказались. Они хотели, чтобы мы сняли все санкции в замен на ликвидацию объекта в Йонбене, нас это не устраивает», — отметил Трамп, выразив в то же время уверенность, что они с лидером КНДР Ким Чен Ыном остались хорошими друзьями. Президент США также заявил, что «для преодоления пропасти между США и Северной Кореей необходимо время», но подчеркнул, что с момента первого саммита в июне 2018 года их с Ким Чен Ыном взгляды «серьезно сблизились».

Госсекретарь США Майкл Помпео, комментируя требования Пхеньяна по отмене всех санкций в обмен на ликвидацию ядерного объекта в Йонбене, подчеркнул, что «этого было бы недостаточно для ликвидации ракетно-ядерной программы» КНДР, поэтому американская сторона не пошла на эту сделку.

Соглашение США и КНДР было готово к подписанию, но стороны решили отказаться от него, пояснил американский лидер. Он также заявил, что считает важным сотрудничество с Россией, Китаем, Южной Кореей и Японией по проблеме КНДР.

Кроме того, США не планируют ужесточать санкции в отношении КНДР, так как считают их достаточными. Вместе с тем США и КНДР не договаривались о проведении следующего саммита, а американская сторона вскоре проводет инспекции ядерных объектов Северной Кореи.

Накануне, 27 февраля, 27 февраля начался второй в истории американо-северокорейский саммит. Лидер КНДР заявил, что Пхеньян и Вашингтон вместе преодолевают недоверие и проблемы, а президент США пообещал реализовать имеющийся, по его словам, безграничный экономический потенциал КНДР.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели переговоры, которые в общей сложности продлились около 2,5 часа. «Великолепные встречи и ужин во Вьетнаме с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Очень хороший диалог, — написал американский президент по итогам первого дня саммита. — С нетерпением жду продолжения наших дискуссий завтра».

В понедельник, 25 февраля, на встрече с губернаторами штатов в Белом доме Трамп также заявил, что предстоящая встреча с лидером КНДР, по его мнению, будет потрясающей. Он добавил, что обсуждает с Ким Чен Ыном темы, которые до этого никто не затрагивал. По словам Трампа, они с Ким Чен Ыном «хорошо понимают друг друга».

Первый в истории саммит США — КНДР прошел 12 июня 2018 года в Сингапуре. По его итогам Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. От второй встречи лидеров США и КНДР ожидают более определенных договоренностей о конкретных шагах двух стран по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

Отсутствие прорыва в переговорах может повлечь за собой негативные политические последствия для Трампа. Ему необходимы внешнеполитические успехи, так как в скором времени планируется публикация кратких выводов доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования о возможных связях между предвыборным штабом Трампа и Россией.

Правда, некоторые аналитики говорят, что «достаточно, чтобы Ким Чен Ын притворялся, что разоружается, а Трамп притворялся, что верит ему».

26 февраля Reuters сообщил, что российский танкер «Тантал» нарушил международные торговые санкции, наложенные США на КНДР, и передал топливо на северокорейское судно в море как минимум четыре раза с октября 2017 года по май 2018 года.

В июне 2018 года Трамп подписал документ о продлении еще на год экономических санкций против Пхеньяна, которые были введены еще президентом Джорджем Бушем-младшим и расширены администрацией Барака Обамы в ответ на продолжающиеся в КНДР испытания ядерного оружия.

17 февраля спецкомиссия ООН заявила, что Северная Корея продолжает тайно развивать свою ракетно-ядерную программу. В частности, она продолжает собирать и тестировать баллистические ракеты, а также не закрыла ядерный центр в Йонбене. В документе подчеркивается, что КНДР «использует гражданские объекты, в частности аэропорты, для сборки и тестирования баллистических ракет».

Однако Дональд Трамп не поверил отчетам американской разведки о наличии у КНДР ракет, которые способны достичь США. Он заявил, что он не верит способность КНДР нанести удар по США с помощью баллистических ракет, так как президент РФ Владимир Путин сказал, что у Северной Кореи их нет.

Сотрудники разведывательных служб на брифинге пытались доказать ему обратное, подчеркнув, что это не соответствует данным ни одного из отчетов разведки. Однако глава государства ответил: «Мне все равно, я верю Путину».

NEWSru.com