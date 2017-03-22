Дони

О Дони мы узнали, когда к нам пришло сообщение, что в деревне Бражуоле (в Тракайском районе) уже две недели на автобусной остановке ютится пес. Там кто-то ему постелил мешок, накрошил батона…

К счастью, у нас в приюте вскоре освободилось место, и сейчас Дони уже в Вильнюсе, в безопасности, тепле и сытости. Это веселый и общительный пес. Ищем для нашего Дони только ответственных хозяев, которые никогда не поступят с ним так, как поступили бывшие хозяева. Наш тел. 860533452, эл. почта gyvunai@lese.lt

Команда «Лесе».

Метки: N12 (1152) 23 марта, приют для животных