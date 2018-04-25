Дополнительные расходы государства на организацию визита папы сокращены до 1,45 млн евро

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Дополнительные максимальные расходы государства на организацию визита папы римского Франциска в Литву сокращены с 1,75 млн евро до 1,45 млн евро, сообщил вице-канцлер правительства Альминас Мачюлис.

В понедельник завершила работу возглавляемая им группа, утвердившая предварительные сметы получателей дополнительных ассигнований.

«Сейчас предлагается заложить в постановление правительства 1,45 млн евро. Эта сумма на 300 тыс евро меньше», — сказал А. Мачюлис во вторник BNS.

По его словам, Министерство финансов должно представить проект правительственного постановления на предстоящем во вторник заседании кабмина.

Больше всего средств через МИД должна получить Католическая церковь Литвы. Дополнительные деньги также будут выделены Департаменту охраны руководства, городским самоуправлением Вильнюса и Каунаса, Министерству здравоохранения.

А. Мачюлис сказал, что правительство своим постановлением утвердит максимально возможные суммы, которые будут выплачены получателям ассигнований позже, когда они предоставят все документы, подтверждающие расходы.

«Эти 1,45 млн евро — верхний предел», — сказал вице-канцлер.

Он утверждал, что максимальная сумма средств уменьшена наполовину с учетом того, что планировавшиеся расходы некоторых учреждений и ведомств не связаны напрямую с визитом понтифика.

Средства учреждениям и ведомствам будут выделены из строки госбюджета, предусматривающей средства на обслуживание визитов особо важных лиц.

Папа римский Франциск посетит Литву 22–23 сентября. Потом он отправится в Латвию и Эстонию.

Понтифик встретится в Литве с президентом Далей Грибаускайте, представителями властей и общественности, дипломатами. Папа посетит в Вильнюсе часовню Аушрос Варту, встретится на вильнюсской Кафедральной площади с молодежью, посетит Кафедральный собор, Музей оккупаций и борьбы за свободу.

Папа также посетит Каунас, где отслужит мессу в парке Сантакос, будет обедать с епископами и встретится в Кафедральном соборе с духовенством.

BNS