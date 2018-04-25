Допускается проведение части матчей ЧМ-2022 за пределами Катара

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Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что в случае увеличения числа участников чемпионата мира — 2022 до 48 часть матчей турнира может пройти за пределами Катара.

ФИФА не исключает, что некоторые из матчей ЧМ-2022 пройдут за пределами Катара. По словам президента организации Джанни Инфантино, это может произойти, если число участников турнира будет увеличено до 48.

«Катар готовится к чемпионату мира с участием 32 сборных. В стране только восемь стадионов. Не нужно быть Эйнштейном, чтобы понять, что организовать турнир с участием 48 команд на восьми стадионах в одной стране очень сложно. Возможно, часть матчей придется провести за пределами Катара», — цитирует Инфантино The Guardian.

В конце октября президент ФИФА заявил, что организация рассматривает возможность увеличения числа участников финальных турниров чемпионата мира с 32 до 48 команд уже с 2022 года. Ранее было принято решение о проведении по новой формуле ЧМ-2026.

Финальный турнир чемпионата мира 2022 года станет первым в истории, который пройдет зимой — с 21 ноября по 18 декабря. Соответствующее решение было принято в связи с тем, что летом температура воздуха в Катаре поднимается до 50 градусов Цельсия, а высокая влажность не позволяет долгое время находиться на улице.

В 2026 году чемпионат мира впервые пройдет в трех странах — Канаде, Мексике и США. Матчи состоятся в десяти американских городах, трех канадских и трех мексиканских. Финал планируется провести в Нью-Йорке.

На первом этапе турнира 48 команд будут разделены на 16 групп, по три сборные в каждой. Европа получит 16 прямых путевок на первенство, при этом каждая из представляющих УЕФА команд попадет в отдельную группу. Африканский континент получит девять прямых путевок, Азия — восемь, зоны КОНКАКАФ и Южной Америки — по шесть, Океания — одну.

Еще две путевки будут разыграны в плей-офф с участием шести команд. В их число войдут по одному представителю каждой конфедерации, кроме УЕФА, и еще одна сборная из той конфедерации, в которую входит страна — хозяйка чемпионата мира.

Информация «ЛК»