Дорогие лекарства: что делать?

Президент Даля Грибаускайте утверждает, что до сих пор проблемы компенсации лекарств злостно не решались. По утверждению главы государства, этот вопрос будет тестом на доверие новому министру здравоохранения Аурелиюсу Вяриге.

Такую позицию главы страны передала журналистам советник президента Дайва Ульбинайте после встречи президента с министром и представителями контрольных ведомств.

По ее словам, Министерство здравоохранения до сих пор злостно игнорировало эту проблему, налицо «неоправданное бездействие».

По словам советника, снижение цен и прозрачность системы будут «тестом доверия новому министру здравоохранения».

«Непрозрачная, плохо контролируемая система создает условия для коррупции и незаконного лоббизма. До сих пор ни один министр здравоохранения не решился реформировать систему компенсации лекарств, которая каждый год требует все больше средств. Регулируемая Министерством здравоохранения система компенсации лекарств создает искусственные преграды для поступления на рынок страны более дешевых и более эффективных лекарств», – отметила после встречи президентура.

Министр Аурелиюс Вярига обещал, что первым делом после этой встречи будет пересмотр Совета Фонда обязательного страхования здоровья, а также работников министерства, работающих над вопросами лекарств.

«Совет Фонда обязательного страхования здоровья, я полагаю, работающие в министерстве люди прекрасно понимают, что вопросы государственных служащих и реорганизации в учреждениях не происходят за день, это вопрос – более длительного срока, но перемены действительно будут. Можно говорить прямо о коррупции и лоббизме, если есть конкретные факты, у меня таких фактов нет, чтобы я мог указать на конкретного человека, чтобы я поймал за руку того, кто берет деньги, или знал бы о каких-то сговорах, но то, что ситуация на протяжении такого времени не меняется, видимо, и позволяет сложиться такому впечатлению, что существуют сложившиеся сговоры или схемы, в силу которых такие перемены не происходят», – отметил министр.

Вярига также сказал, что в числе планов, как ослабить влияние фармацевтов на медиков, есть идея исключить напрямую финансируемое и организуемое промышленностью обучение медиков, например, разрешать их поддерживать только через специальный фонд. Кроме того, он обещал, что будет создана система контрольных закупок лекарств, которая позволит лучше контролировать аптеки. Сделать лекарства более дешевыми, по словам министра, могут и совместные их закупки с другими странами.

На встрече в президентуре также участвовала заместитель председателя Службы по конкуренции Юрате Шовене, которая в свою очередь сказала, что Литва не использует конкуренцию для снижения цен на лекарства.

«Основные конкурентные ограничения, установленные во время исследования, – это ограничение поступления конкурентных лекарств на рынок. Установлен барьер, который при желании выйти на рынок лекарство-конкурент должно перешагнуть. Этот барьер сейчас составляет 50%. Словом, лекарство-конкурент должно иметь цену на 50% ниже, если оно хочет попасть в список компенсируемых лекарств», – отметила Шовене.

Среди факторов, ограничивающих конкуренцию, она назвала и приравниваемый к картельному сговору обмен информацией между производителями.

«Получение подробной информации о будущих ценах и скидках в соответствии со своим воздействием – все это может приравниваться к картельным ценам, к сожалению, за такие действия в данном конкретном случае мы не можем наказывать хозяйственные субъекты, поскольку этот обмен информацией происходит через министерство», – сказала Шовене.

Представитель Госконтроля Рута Обцарскене отметила, что доплаты пациентов на компенсируемые лекарства растут.

«В Государственной больничной кассе цены на лекарства рассчитываются с использованием классификатора, в котором производители декларируют применяемые скидки – эта мера была действенной, может быть, только в первые два года после ее введения. Мы взяли более длительный период и обратили внимание на то, что эти скидки уменьшаются и доплаты пациентов на компенсируемые лекарства, к сожалению, растут», – констатировала она.

Находившийся на прошлой неделе в Литве еврокомиссар Витянис Повилас Андрюкайтис, ответственный за здравоохранение и безопасность продуктов, не оставил без внимания критику Дали Грибаускайте в адрес Министерства здравоохранения. Регулирование цен на лекарство – старая проблема во всем Евросоюзе, отметил Андрюкайтис.

«Я хотел президенту только напомнить, что у нее есть свой советник по вопросам здравоохранения. Именно этот советник должен был собрать для президента информацию по поводу принятия вопросов регулирования цен, о ценах на генерные лекарства, о введении туннеля на лекарства, о доступе инновационных лекарств, о договоренностях, подписанных с Европейской ассоциацией инновационных лекарств», – сказал в Вильнюсе Андрюкайтис.

«Регулирование цен на лекарства – это забота всех 28 государств, этот вопрос стар, как мир. Он не будет окончательно решен и после нынешней каденции президента. Я искренне желаю ей понять это, что это динамика, над которой надо работать каждый день», – добавил еврокомиссар.

Способ борьбы президента с высокими ценами на лекарства Андрюкайтис назвал «негодной тактикой».

«Факторов искажения цен – множество, поэтому сказать, что министр … Простите, это негодная тактика», – резюмировал еврокомиссар.

Руководитель Литовского отделения международной организации Transparency International считает, что только предавая огласке встречи госслужащих с представителями фармацевтических кампаний, можно сделать приобретение лекарств и их компенсацию более открытыми.

По словам Сергея Муравьева, это сделать надо было давно. В различных опросах и исследованиях по коррупции система здравоохранения называется самой непрозрачной.

На компенсацию лекарств из госбюджета ежегодно тратится до 240 млн евро, но жителям приходится доплачивать еще несколько десятков миллионов. Согласно недавнему исследованию, 49% недорогих препаратов не включены в список компенсируемых лекарств, а сам список годами не обновляется.

Лешек ДЛУГИ

Метки: N5 (1145) 2 февраля, Аурелиюс Вяриге, Дайва Ульбинайте, лекарства, министерство здравоохранения, Рута Обцарскене