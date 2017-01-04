В историю уходит еще один год становления нашего государства более зрелым и сильным, год нашего совместного стремления к содержательным преобразованиям и новым целям.
С огромной надеждой мы вступаем в новый год.
Мы хорошо знаем, как много мы должны сделать, чтобы каждый ощутил долгожданные перемены в своей жизни и жизни Литвы, и чтобы исполнились наши мечты.
Будем полагаться на свои силы, трудолюбие и упорство. В этом всегда была сила нашего народа.
Пусть имя Литвы вызывает в наших сердцах чувство гордости, придает смелости и вдохновения.
Желаю всем найти в себе много новых сил и радость жизни.
С Новым годом!
Даля Грибаускайте, президент Литовской Республики.
Метки: N1 (1141) 5 января, Даля Грибаускайте, Поздравление