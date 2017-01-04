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Дорогие жители Литвы!

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 05, 0:01   |   Комментариев: 0

В историю уходит еще один год становления нашего государства более зрелым и сильным, год нашего совместного стремления к содержательным преобразованиям и новым целям.

С огромной надеждой мы вступаем в новый год.

Мы хорошо знаем, как много мы должны сделать, чтобы каждый ощутил долгожданные перемены в своей жизни и жизни Литвы, и чтобы исполнились наши мечты.

Будем полагаться на свои силы, трудолюбие и упорство. В этом всегда была сила нашего народа.

Пусть имя Литвы вызывает в наших сердцах чувство гордости, придает смелости и вдохновения.

Желаю всем найти в себе много новых сил и радость жизни.

С Новым годом!

Даля Грибаускайте, президент Литовской Республики.

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