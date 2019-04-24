Дорого яичко к Христову дню

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Кулич на сметане

Мука пшеничная — 650 г, сметана — 200 г, сахар — 150 г, изюм — 50 г, коньяк — 2 ст. л., дрожжи сухие — 1 ч. л., молоко — 170 мл, яйца — 3 шт., ванилин — 1 ст. л., масло сливочное — 50 г, соль.

Изюм залить коньяком. Дрожжи развести в молоке. Взбить яйца (2 шт.) и белок со сметаной, сахаром и ванилином. Добавить муку с солью и замесить слегка липкое тесто. Накрыть его полотенцем и оставить на 30 минут. Затем обмять, добавить растопленное масло и вымесить. Накрыть и оставить на полтора часа. Снова обмять и добавить изюм. Вымесить. Наполнить формы тестом наполовину. Отставить на 20 минут. Смазать верх куличей желтком и печь 30 минут при 200 °С. Украсить по вкусу.

Холодец

Голяшка говяжья с костью — 700 г, лук репчатый — 1 шт., ребра говяжьи — 500 г, чеснок — 5 зубчиков, морковь — 1 шт., лист лавровый, соль, перец черный душистый.

В большую кастрюлю налить воду (3 л) и положить туда мясо. Довести до кипения, затем огонь убавить до минимального и варить 6 часов. Лук и морковь почистить. За час до окончания варки мяса положить в кастрюлю лук, морковь, лавровый лист, соль и перец. Переложить готовое мясо на тарелку, отделить от костей, разделить на волокна. Бульон процедить. Морковь порезать кружочками. Выложить в форму морковь, сверху — мясо. Посыпать порубленным чесноком. Залить бульоном. Остудить до комнатной температуры, затем поставить в холодильник до застывания. Образовавшийся жир снять.

Золотистая курица с яблоками

Грудки куриные — 1 кг, яблоки — 3 шт., лук репчатый — 2 шт., масло сливочное — 4 ст. л., сок лимона — 2 ст. л., шалфей сушеный, соль, перец черный молотый.

В миске смешать нарезанные яблоки, лук, сок лимона, половину масла, шалфей, соль и перец. Грудки промыть, просушить и натереть оставшимся маслом, солью и перцем. Противень застелить фольгой и выложить на него половину яблок с луком, а сверху — грудки. Готовить 15 минут при 220 °С. Затем вынуть, мясо нарезать на порции. Вокруг разложить оставшиеся яблоки с луком и запекать еще 30-40 минут при 180 °С. Блюдо можно подавать с вишневым соусом.

Сливочная пасха из рикотты

Сыр рикотта — 300 г, сыр маскарпоне — 250 г, пудра сахарная — 100 г, ванилин — 1 ч. л., сливки — 75 мл, миндаль жареный — 50 г, шоколад темный — 50 г, цукаты — 125 г.

Форму для пасхи застелить марлей, чтобы она свисала с краев. Перемешать маскарпоне, рикотту, пудру и ванилин. Слегка взбить сливки и добавить в сырную массу вместе с порубленным миндалем, цукатами и измельченным шоколадом. Выложить смесь в форму, закрыть краями марли, сверху поставить груз и отправить в холодильник на ночь. Переложить готовую пасху на блюдо, удалив марлю. Можно подавать с вишней, полив соком.

Рулеты из свинины с грибами

Корейка свиная — 1 кг, шампиньоны — 300 г, лук репчатый — 1 шт., хлеб белый без корки — 3 куска, чеснок — 2 зубчика, сок яблочный — 150 мл, бульон мясной — 150 мл, вино белое сухое — 70 мл, петрушка — пучок, масло растительное, соль, перец черный молотый.

Для заправки сок, вино и бульон соединить и отставить. Грибы и лук порубить и обжаривать на растительном масле 4-5 минут. Хлеб измельчить в блендере, положить в миску, добавить грибы с луком, порубленный чеснок и петрушку. Посолить, поперчить. Корейку разрезать вдоль, чтобы получились длинные пласты. Мясо посолить, поперчить. Положить начинку. Свернуть и обвязать нитью. Положить в форму и запекать 20 минут при 190 °С. Затем полить заправкой, накрыть фольгой и печь еще 40-60 минут.

Пасха творожная с изюмом

Творог — 1 кг, масло сливочное — 200 г, сметана — 400 г, сахар — 300 г, изюм — 100 г, цукаты — 50 г, яйца — 6 шт., ванилин.

Творог протереть через сито. Яйца растереть с сахаром. Соединить творог, размягченное сливочное масло, яично-сахарную смесь и сметану. Все перемешать, поставить на слабый огонь. Довести массу до кипения, постоянно помешивая. Снять с огня, охладить. Изюм и цукаты помыть, обсушить на полотенце. В остывшую творожную массу добавить изюм, цукаты, ванилин, перемешать. Форму для пасхи выстлать марлей, заполнить плотно творожной массой, сверху положить груз и убрать в холодильник на сутки. Охлажденную и застывшую пасху вынуть из формы, снять марлю, выложить на блюдо.

Красим яйца

Казалось бы, каких только вариантов покраски яиц не существует: и луковой шелухой, и пищевыми красителями, с применением наклеек и трафаретов, и ручная роспись красками, и оформление ленточками, стразами и т.д. Но обязательно найдется оригинальный, еще не опробованный способ!

Вариант № 1: проверенный

Итак, согласно традиции, чаще всего на Пасху яйца красят в красный цвет. Самый известный и доступный метод — сделать это с помощью луковой шелухи. В зависимости от концентрации отвара цвет яиц можно варьировать от желтого до темно-коричневого. Чтобы получить более насыщенный оттенок, отвар нужно подержать на огне около получаса, прежде чем опустить в него яйца. Варить 10-12 минут, вынуть, натереть растительным маслом.

Вариант № 2: с рисунком

Яйца с рисунком получить можно не только путем их ручной росписи. Нужно завернуть каждое в лоскут яркой ткани с узором, крепко обмотать ниткой со всех сторон и варить в таком «футляре» 10-15 минут.

Вариант № 3: полосатый

Чтобы на «подопытных» получились симметричные линии, аккуратные полосы или кресты, понадобится обычный лейкопластырь (без зеленой вставки) или скотч. Для этого необходимо отрезать от скотча или пластыря полоски нужной длины, наклеить их на яйца, тщательно прижав. Опустить в воду с красителем или с отваром луковой шелухи на 10-12 минут. Вынуть, полностью высушить и снять наклеенные полоски.

Вариант № 4: мраморный

Покрасить яйца обычным способом в пищевом красителе. Подождать, пока они полностью высохнут. В миске развести краску более темного оттенка и добавить столовую ложку растительного масла. Перемешать и опустить туда яйцо на несколько минут. Нужно перемешивать краску каждый раз, прежде чем опускать в нее яйцо. Высушить. Из-за масла яйца будут окрашиваться неравномерно и приобретать оригинальные разводы.

Такой же орнамент можно получить, обернув яйца сначала в луковую шелуху, затем в хлопчатобумажную ткань и крепко обвязав ниткой. Варить 10-15 минут.

Вариант № 5: в крапинку

Яйца смочить водой и обвалять в крупинках риса. Завернуть в марлю так, чтобы рис плотно прилегал к яйцам. Отварить в луковой шелухе или в красителе 10-15 минут.