Дорожающее зерно повысит цены на продукты (СМИ)

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Выросшие на треть, по сравнению с прошлым годом, закупочные цены на зерно, вскоре отразятся на полках остальных продуктов — мука, хлеб, мясо, птица, яйца также вскоре подорожают, пишет газета Lietuvos rytas.

По словам Гинтараса Багдонаса, менеджера по производству сельскохозяйственных культур зерноперерабатывающей компании Kauno grūdai, цены подскочили оттого, что урожаи в России и по всей Европе оказались ниже, чем ожидалось.

По словам председателя правления GK Group Таутвидаса Барштиса, увеличения цен на муку и продукты из птицы, вероятно, избежать не удастся.

Арвидас Норейка, менеджер по продажам зерноперерабатывающей компании Malsena, утверждает, что мука подорожает.

BNS