Дорожают гостиницы и рестораны

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Литва наряду с Латвией входит в рейтинг самых бедных стран Евросоюза, где уровень жизни по меркам ЕС не дотягивает до среднеевропейского. Обусловлено это низкой оплатой труда, безработицей, но при этом европейскими ценами на товары и услуги.

По данным Департамента статистики, среднегодовая инфляция в Литве, подсчитанная по индексу потребительских цен, согласованному с другими странами ЕС, в январе составила 2,4%. Если считать по согласованному индексу потребительских цен, в январе, по сравнению с декабрем 2018 года, общее изменение стоимости потребительских товаров и услуг было отрицательным и составило -0,1%.

В январе за год больше всего подорожали услуги гостиниц, кафе и ресторанов (5,6%), жилье, вода, электроэнергия, газ и другое топливо (5,2%). Цены на услуги здравоохранения и медицинские товары возросли на 4,8 процента.

При этом стоимость одежды и обуви, продуктов питания, а также транспортных услуг снизилась. Больше всего подешевела одежда и обувь (2,2%), услуги связи (1%), продукты питания и неалкогольные напитки (0,1%). В январе цены фирменных продуктов превышали цену самых дешевых более чем в два раза.

В прошлом месяце средняя корзина стоила 38,36 евро — это один из самых высоких показателей за последние два года исследований.

Цены на потребительские товары и услуги в Литве за год повысились незначительно по сравнению с другими Балтийскими государствами. По данным национальных статистических служб, годовая инфляция (за 12 месяцев) в Литве в январе составила 1,7%, в Латвии — 3,0%, в Эстонии – 2,7%. Потребительские товары в Литве за год подорожали на 0,9%, услуги — на 4,1%, в Латвии — на 3,0% и на 3,2% соответственно, в Эстонии — на 1,5% и на 4,9% соответственно.

В первом месяце текущего года потребительские товары и услуги в Литве подорожали на 0,2%, в Латвии — на 0,5%. В Эстонии в январе зафиксирована месячная инфляция 0,2%.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ