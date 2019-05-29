Дорожные работы

🔊 Воспроизвести

Вильнюсская мэрия выделила более 920 тысяч евро на реконструкцию улицы Ажуолино в районах Виршулишкес и Шяшкине, которая соединит две важные транспортные магистрали. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

В ходе работ будет реконструирован участок протяженностью более полукилометра от улицы Озо до улицы Виршулишкю. В результате планируется создать дополнительную полосу движения, заменить асфальтовое покрытие, проложить пешеходную и велосипедную дорожки, ливневую канализацию, а также обновить уличное освещение.

«Отныне детям и молодежи, занимающимся спортом здесь, будет безопаснее и удобнее ездить на футбольные тренировки или на близлежащий теннисный корт», — отметил глава департамента Вильнюсского городского самоуправления по вопросам экономики и транспорта Виргиниюс Паужа.

Работы начнутся уже в июне. Для того чтобы минимизировать неудобства для участников дорожного движения, ремонт не будет осуществляться в утренние и вечерние часы пик.

По данным мэрии, в этом году в разных районах столицы будет проложено до 50 километров улиц и около 13 километров гравийных дорог, будет асфальтировано и отремонтировано 34 километра тротуаров.

В мэрии отмечают, что за четыре года проложено 200 км нового дорожного покрытия (в то время как в 2011 – 2015 годах всего 80 км).

Согласно данным Института исследования дорог и транспорта, самая опасная улица литовской столицы – это Калварию. На каждом перекресте, которые находятся на расстоянии 100 метров друг от друга, существует высокая вероятность ДТП, поэтому от водителей требуется быть особо внимательными. Кроме того, высокий уровень опасности отмечен на улице Карейвю, где насчитывается пять мест потенциальных столкновений. Что касается отдельных микрорайонов Вильнюса, то самые опасные из них – Старый город и Жирмунай, где полно опасных отрезков дороги и перекрестков. Еще велика вероятность дорожных происшествий на отрезке проспекта Лайсвес, который проходит через микрорайоны Каролинишкес, Виршулишкес и Пашилайчяй.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt