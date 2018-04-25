«Доска позора»

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Государственная налоговая инспекция (VMI) Литвы начала регистрировать правонарушения физических и юридических лиц, которые не платят налоги, нелегально нанимают на работу сотрудников, а также получают административные взыскания, сообщает LRT.

Список ненадежных налогоплательщиков начали составлять в этом году. Он будет публичным. В первую очередь в списке могут оказаться те, кто имеют штраф в размере 1500 евро или неучтенный доход в размере 15 тысяч евро.

«Оглашение — это предоставление информации об этом человеке другим людям. Клиентам, контрагентам, конкурентам, бизнес-партнерам. Хотела бы проинформировать, что летом мы начнем предоставлять еще больше публичных данных», — сказала директор юридического департамента Государственной налоговой инспекции Раса Вирвилене.

Граждане республики и предприятия, вошедшие в «черный список», не смогут участвовать в госзакупках. Также, согласно Государственной налоговой инспекции, желательно, чтобы ненадежным налогоплательщикам банковские кредиты обходились дороже.

Бизнес называет список «доской позора», которая может серьезно навредить тем, кто нечаянно ошибся, в то время как эксперты утверждают, что попасть в этот лист по ошибке невозможно.

Информация «ЛК», BNS