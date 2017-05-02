Досрочная пенсия учителей остановлена

Правительство остановило рассмотрение зарегистрированных в Сейме поправок, связанных с введением досрочных пенсий для учителей. Этот вопрос будет рассматриваться после пересмотра порядка оплаты труда учителей, сообщил BNS.

«Условия, на которых узаконят досрочные пенсии для учителей и порядок выплаты компенсаций, будут анализироваться в ходе осуществления программных установок этого правительства, связанных с пересмотром порядка оплаты труда учителей (…)», – сказала министр науки и образования Юргита Пятраускене, объясняя, почему правительство не обсуждает это предложение.

Проект закона был подготовлен бывшими парламентариями Кястутисом Даукшисом, Дарюсом Улицкасом и Валдасом Скарбалюсом. Они предлагали учителям со стажем не менее 30 лет, которые в силу специфики своей работы не могут больше работать по специальности, за 5 лет до выхода на пенсию ежемесячно платить компенсацию в размере 228 евро.

Согласно проекту, учителя, отвечающие этим требованиям, смогут выбирать: работать до пенсионного возраста или уйти на пенсию досрочно и получать установленную компенсацию.

Председатель Литовского профсоюза работников системы образования Аудрюс Юргялявичюс сказал, что пока переговоры с новым правительством о досрочной пенсии настраивают на пессимистичный лад.

«Я думаю, досрочных пенсий не будет, поскольку мы столкнулись с установкой нынешнего руководства Министерства социальной защиты и труда – учитель не может быть исключительной профессией, чтобы ему создавали иные условия для выхода на пенсию», – сказал BNS Юргялявичюс.

Такие же аргументы были и у правительства прошлого срока полномочий. По словам Юргялявичюса, учителя должны раньше уходить с рынка труда в силу специфики своей профессии – они сталкиваются с большим психологическим напряжением, что отражается и в решениях о сокращении рабочей недели учителей.

Сейчас женщины в Литве выходят на пенсию в 62 года, а мужчины – в 63,5 года. До 2026 года пенсионный возраст мужчин и женщин увеличится до 65 лет.

Инф. «ЛК»

Метки: N17 (1157) 27 апреля, пенсия, учителя