Досрочные выборы в Австрии пройдут в сентябре

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После ухода в отставку вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе федеральный канцлер Себастьян Курц сообщил о роспуске правительственной коалиции с Австрийской партией свободы.

В сентябре в Австрии пройдут досрочные парламентские выборы, вызванные распадом правительственной коалиции из-за скандала и отставки вице-канцлера и главы ультраправой Партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе, сообщает Kronen Zeitung.

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен и канцлер Себастьян Курц провели переговоры относительно дальнейших действий и огласили, что выборы состоятся в сентябре.

По словам Курца, руководство АПС оказалось неготовым к «срочно необходимым» изменениям в партии. Он также отметил, что с октября 2017 года имелся целый ряд тяжелых ситуаций с партнером по коалиции.

«Но после вчерашнего видео я должен сказать: хватит — значит хватит», — подчеркнул Курц, предложив федеральному президенту Александеру Ван дер Беллену провести досрочные парламентские выборы «в скорейшем времени».

«Моя цель — работать для нашей прекрасной страны», — отметил Курц.

Для этого, по его словам, недостаточно провести перестановки в правительстве.

Речь Курца была встречена аплодисментами среди тысяч демонстрантов, следивших за ней на площади перед ведомством федерального канцлера.

Отставка вице-канцлера Штрахе

Ранее в тот же день Хайнц-Кристиан Штрахе подал заявление об отставке с поста замглавы правительства страны. По его словам, канцлер страны Себастьян Курц выразил согласие с таким решением. Одновременно Штрахе решил сложить с себя полномочия председателя Австрийской партии свободы.

После отставки Штрахе перед ведомством федерального канцлера в Вене собрались несколько тысяч демонстрантов, которые потребовали отставки канцлера Курца, возглавляющего Австрийскую народную партию (АНП), и проведения новых парламентских выборов.

Во время стихийной акции в ведомстве канцлера проходило экстренное заседание, посвященное будущему правящей коалиции.

Скандал вокруг видео с Ибицы

Накануне немецкие издания Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung сообщили со ссылкой на оказавшиеся в их распоряжении видеозаписи, что председатель Австрийской партии свободы Штрахе и глава парламентской фракции АПС Йоханн Гуденус в 2017 году планировали передать ряд государственных строительных заказов фирмам некой российской бизнесвумен в обмен на финансовую помощь партии АПС перед парламентскими выборами.

Согласно этой информации, переговоры австрийских политиков с женщиной, назвавшейся богатой россиянкой и племянницей одного из российских олигархов, проходили в июле 2017 года на острове Ибица.

Кроме Штрахе и Гуденуса в беседе приняли участие супруга последнего, а также еще один мужчина, говорящий по-немецки. Подлинность видео журналисты проверили в Институте безопасности информационных технологий Общества Фраунгофера в Дармштадте.

По итогам выборов в октябре 2017 года АНП создала правительственную коалицию вместе с правопопулистской АПС.

korrespondent.net