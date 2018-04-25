Досрочные выборы в Испании могут состояться в апреле

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После провала законопроекта о бюджете парламент потребовал от правительства Педро Санчеса проведения досрочных выборов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, правительство П.Санчеса поддерживает только четверть депутатов. Премьер лишился доверия ряда региональных и правых партий после переговоров со сторонниками независимости Каталонии. Сами сепаратисты также не поддерживают Педро Санчеса, так как он не остановил судебные процессы в отношении политических лидеров, попавших за решетку за организацию референдума о независимости Каталонии.

Тяжелое и неожиданное поражение, вызванное сочетанием странных разногласий между участниками переговоров, подталкивает Педро Санчеса к досрочным выборам. Рассматриваются две даты выборов 14 апреля и 28 апреля.