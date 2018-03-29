Достичь компромисса по Стамбульской конвенции в ближайшее время не удастся

Конфликт оппонирующих сторон по поводу ратификации Стамбульской конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин слишком острый и достичь компромисса в ближайшее время не удастся, прогнозирует литовский министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис.

“Кажется, этот конфликт чересчур жесткий и компромисса у нас не будет, во всяком случае, в ближайшее время. Поэтому наше предложение – не спешить. И это мы предложили и официально МИД – хотя бы в течение года посмотреть, как меняются национальные правовые системы и практика как в аспекте насилия, так и в гендерном аспекте, а через год сделать новую оценку, и если в других странах не формируются новые практики, новые правовые системы, тогда, наверное, и мы сможем вступить в этот клуб”, – сказал Л. Кукурайтис в четверг радиостанции Ziniu radijas.

Конвенция вызывает в Литве дискуссии преимущественно из-за определения пола. В центре дебатов находится английское понятие gender и его литовский перевод “пол в социальном аспекте”.

Пока не удается найти консенсус, с ратификацией конвенции спешить не будут, однако, по словам Л. Кукурайтиса, некоторые законы нужно будет пересмотреть и без привязки к ратификации документа.

“Проблематика насилия серьезнейшая, это признают и оппоненты этой конвенции, мы составили список правовых актов, в которые нужно внести изменения в связи с конвенцией, если мы ее ратифицируем. Мы задались целью делать это и без привязки к конвенции, чтобы приблизиться к направлениям, целям и средствам конвенции, предусмотренным в плане насилия. Мы будем делать это в любом случае, будет она ратифицирована или нет”, – объяснил министр.

Министр ИД Л. Линкявичюс подписал Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и в ближайшем окружении в 2013 году, однако литовский парламент до сих пор ее не ратифицировал.

Эксперты Совета Европы утверждают, что ратификация конвенции позволит Литве получать ценные советы контролирующих выполнение документа экспертов и добрая практика других стран, как обуздать насилие в ближайшем окружении.

Литовская епископальная конференция и другие критики говорят, что, не исключено, что из-за Стамбульской конвенции Литве придется вносить изменения в понятие пола и внедрять неприемлемые положения о гомосексуальности.

BNS

Метки: Литва