Достижения: реальные и фейковые

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В преддверии выборов поток демагогии в публичном пространстве обычно заметно возрастает.

Более того, в настоящее время появился новый вид манипуляторов – это поверившие в себя демагоги-лжецы, которые сами верят в свои интерпретации. Еще хуже, что центром этих манипуляций становится Ее Величество власть (здесь мягко, но менее политически корректно было бы сказать «уже стала»). И все это происходит на самых разных уровнях в различных проявлениях. Как бы ни было парадоксально, но именно из верховной власти льются широкие потоки манипуляции, или ложные (фейковые) новости. Классикой нашего времени здесь, очевидно, был бы Д. Трамп. Но не подумайте, что Литва является каким-то положительным исключением из общих тенденций. Напротив. Действующая власть имеет много способов для создания ложных новостей, потому что ими надо обосновать не одну и не две так называемые «реформы».

А перед выборами появляются дополнительные стимулы, чтобы «выглядеть красиво» и всеми возможными способами привлечь избирателей на свою сторону. На самом деле ложные новости не так просто отличить от подлинных. Чтобы что-то отрицать и показать, что все существенно отличается от того, о чем говорят, для этого требуются продолжительные доказательства и обилие альтернативных фактов. Когда этих аргументов много, то в них нетрудно запутаться. А тогда уже все концы в воду. Правда, иногда удается найти нужные доказательства, которые показывают, что «король-то голый», т. е. реальность заметно отличается от той, которую мы представляем или о которой нам рассказывают.

Осенью 2014 г. Павлина Чернева из Экономического института Леви опубликовала текст объемом в одну страницу с одной диаграммой о распределении среднего роста доходов в период экономического подъема в США. Эта диаграмма опирается на анализ данных самого знаменитого экономиста десятилетия Т. Пикетти, которые он собрал для своей знаменитой книги «Капитал в XXI веке». Подготовленная П. Черневой диаграмма позже была названа «Важнейшая диаграмма об экономике Америки, которую вы увидите в этом году» и наглядно показала, что самую большую пользу от роста прибыли в периоды экономического подъема начиная с девяностых годов ХХ века получают 10 проц. самых богатых жителей США.

Именно в тот период в США и в мировой политике утвердился неолиберализм как основная ось экономической политики большинства государств. В то же время доходы остальных 90 проц. граждан США последовательно и драматически уменьшались. Более того, в последнее время качество жизни средней американской семьи росло медленнее, чем позволивший бы ей расти рост ВВП.

Вроде бы знакомые тенденции… и они чувствуются здесь, в Литве. Большая часть нашего общества тоже не ощущает плоды экономического роста. Впрочем, причина здесь та же, что и в Америке – очень неравномерное распределение как доходов, так и роста имущества, потому что богатые продолжают богатеть, а бедные продолжают беднеть. Неслучайно даже официальная статистика свидетельствует о том, что число живущих за чертой бедности граждан не уменьшается, а социальное неравенство растет. Для проверки этого было бы неплохо экономистам Литвы подготовить диаграмму, похожую на ту, что сделала П. Чернева — о доходах и о распределении богатства, чтобы картина была более полной.

Однако власть в Литве постоянно утверждает, что жизнь улучшается, потому что она вроде бы об этом очень заботится. Новым признаком этой заботы стало увеличение заработной платы работников общественного сектора, включая учителей, преподавателей, врачей и т. д. Но те, у кого зарплата все увеличивается и увеличивается, все недовольны и недовольны. Похоже, что увеличение этих благ напоминает ложные новости. Вполне логично возникает вопрос, кто мог бы коротко и по сути, как та диаграмма П. Черневой, пояснить, почему такой «заботливой» властью многие граждане тем не менее недовольны.

Ведь она так старается… А может быть, она совсем не так старается, а только говорит об этих стараниях. Если бы мы говорили о «важнейшей диаграмме, которая раскрыла бы усилия власти Литвы по вопросу заботы о гражданах», то она представляла бы расходы государственного бюджета на одного жителя в сравнении с другими странами Балтии – Латвией и Эстонией. Если считать в абсолютных цифрах и евро, то расходы государственного бюджета Литвы на одного жителя в последнее время были явно самыми малыми в странах Балтии.

В 2019 г. этот показатель в Эстонии составил 8543 евро, в Латвии 4783 евро, а в Литве 4190 евро. Литва здесь вроде как тот третий брат, последняя среди стран Балтии. Причина низких заработных плат учителей, врачей и других работников общественного сектора прежде всего кроется не в большом количестве школ или больниц, или в избытке работников в той или иной области общественного сектора. Ответ заключается в том, что политические руководители являются политическими «фанами» малого общественного сектора и узкой государственной политики распределения. А может быть, они просто-напросто не понимают, что европейское государство в наше время должно быть социальным.

Одна из самых популярных ложных новостей последнего времени со стороны власти заключается в том, что якобы до нее в Литве не было почти ничего хорошего, и, по сути, все, что делалось до сих пор, это почти абсолютная неудача. Все 27 лет!

Все-таки концы с концами здесь не сходятся, судя только по одному наглядному и простому примеру: некоторые члены правящей партии делали карьеру в этой неудачной Литве. То, что Литва потеряла много возможностей в своем развитии после восстановления независимости, — очевидно.

Даже Витаутас Ландсбергис самокритично несколько недель назад заметил, что «если государство болеет, то не надо говорить, что оно здорово». И с этим трудно не согласиться… Однако правящие трубят о том, что с ними все в жизни изменилось. Неужели? И давайте вернемся к тому, что мы уже обсуждали. Если мы сравним расходы Литовского государства на одного жителя с показателем Эстонии, то они не только на 50 проц. меньше, но они и не достигли последних показателей в годы правления правительства А. Буткявичюса, когда они уже приблизились к половине расходов в Эстонии.

Если сравнивать расходы нашего государства на одного жителя с показателями в Латвии, то в процентном выражении картина немного лучше. Но ведь главное заключается в том, что и от Латвии мы отстаем. В связи с ростом экономики расходы государства на одного жителя растут в абсолютных показателях. Однако их отрицательные пропорции по сравнению с Эстонией и Латвией показывают, что разговоры о новой политике заботы власти о гражданах, по сути, являются только разговорами, которые разбавлены еще верящими в свои рассуждения обманчивыми демагогами.

Альгис Крупавичюс, профессор университета им. Витаутаса Великого