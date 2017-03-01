Достойная старость? Помечтайте!

246 евро — такую пенсию по старости действующая система обещает будущим пенсионерам через 30 лет — нынешнему поколению трудящихся жителей, получающих среднюю зарплату. Единственная возможность иметь достаточно средств в старости – это самостоятельное накопление этих средств, сообщает Литовская ассоциация компаний по страхованию жизни.

Литовский инженер-конструктор с 34-летним трудовым стажем Александрас Вилкс когда-то помог спроектировать первое искусственное сердце в Литве, а сейчас живет на пенсию в размере 284 евро. «Достойная старость? Вряд ли», — признает он, хотя не любит жаловаться, и добавляет, что будущие пенсионеры будут получать еще меньше.

68-летний вильнюсец латышского происхождения не скрывает, что ему живется нелегко, но и не жалуется — научился жить скромно: «Мой трудовой стаж — 34 года, потому что у меня были проблемы со здоровьем. Так что, согласно подсчетам, я получаю 284 евро».

Половину пенсии мужчина ежемесячно выделяет на жилье и лекарства. На проживание остается 110 евро. «Очень люблю рыбу, но в магазин не иду — знаю, что там за пару кусков лосося заплачу 6 евро и поем только один раз. Я езжу на рынок, где покупаю трех огромных лещей за 10 евро. Тогда делаем из них филе, готовим котлетки, заливные блюда, из головы и костей варим уху. И так на 10 евро вкусно питаемся всю неделю», — рассказывает пенсионер.

Мужчина признает, что, несмотря на то, что на жизнь хватает, до достойной старости ему еще далеко: «Хорошо, что у меня есть жена. Одному на такую пенсию было бы невозможно прожить». Вилкс подсчитывает, что он, будучи пенсионером, в Литве мог бы неплохо жить, если бы получал хотя бы на 200 евро больше.

«Сейчас пенсии в Литве довольно разные, самая большая и маленькая пенсии различаются чуть ли не в 10 раз. Но средняя пенсия в Литве — 266 евро», — рассказывает президент Литовской ассоциации предприятий по страхованию жизни Артурас Бакшинскас.

Прогнозы, касающиеся будущих пенсий, также не обещают ничего хорошего нынешним работникам: Фонд социального страхования подсчитывает, что через 30 лет литовец, всю жизнь зарабатывавший среднюю зарплату в размере 600 евро и накопивший 30 лет трудового стажа, будет получать пенсию в размере 246 евро. По словам экспертов, это составляло бы около 40% от нынешней зарплаты. И это только самый оптимистичный сценарий.

«Будущее не совсем радует. Правда, эти подсчеты только теоретические, а в реальности все может быть еще хуже», — отмечает Бакшинскас.

Уже в 2040 году одного пенсионера в Литве будет содержать 1,3 работника, а не 2,5, как сейчас.

Опрос, выполненный социологической компанией Spinter tyrimai, показал, что литовцы прекрасно понимают свое положение.

«Целых 75% жителей Литвы не верят, что государство будет способно выплачивать такую пенсию, которая гарантировала бы им достойную старость», — сказал директор Spinter tyrimai Игнас Зокас. 72% опрошенных литовцев считают, что для того, чтобы гарантировать своим детям хорошее образование и успешное начало самостоятельной жизни, также необходимо дополнительно экономить.

«Экономия заложена в генах литовцев, вопрос только в том, как мы это делаем. Здесь большую роль играет вера в государство, которому нужна стабильность. Если не будет устойчивой системы, постоянные перемены будут самым большим злом», — отметил Зокас.

Люди понимают, что им самим нужно заботиться о своем финансовом благополучии, и, понимая это, они делают все, что могут — застраховывают, делают вклады, дополнительно откладывают через частные пенсионные фонды.

«Беда в том, что наши жители еще недостаточно способны выделять на накопления достаточно средств, потому что имеющиеся доходы слишком маленькие», — говорит директор Spinter tyrimai. По его словам, это объясняется тем, что 93% жителей своим основным источником доходов, на который они собираются жить в старости, считают выплачиваемую государством пенсию, хотя и понимают, что она будет недостаточной.

По словам Бакшинскаса, здесь большую роль играет государство. Недавно Сейм собирался отменить налоговое стимулирование через страхование жизни для жителей, которые копят на будущее, хотя более половины респондентов, опрошенных Spinter tyrimai, сказали, что поддерживают налоговые льготы.

«Этот опрос ясно показал, что жителям Литвы необходимо стимулирование, создающее возможность вернуть часть уплаченного подоходного налога, поэтому радует то, что Сейм в последний момент отказался от таких шагов и ограничился введением «потолка», — сказал Бакшинскас.

Лешек ДЛУГИ

Метки: 246 евро, N9 (1149) 2 марта, Пенсионеры, пенсия, средняя зар