Доступность алкоголя резко сократится

Правительство одобрило рассматриваемые в парламенте поправки, которые ограничат возможности приобретения алкоголя и его рекламы.

В выводах правительства одобряется несколько рассматриваемых в Сейме законов, которые предусматривают продажи алкоголя лишь лицам, которым исполнилось 20 лет (сейчас его можно приобретать с 18 лет).

Кабинет министров также одобрил предложение о том, что торговля алкоголем будет разрешена с понедельника по субботу с 10 до 20 часов, а в воскресенье – до 15 часов (сейчас алкоголь в магазинах можно купить с 8 до 22 часов в течение всей недели).

«Между тем порядок продажи алкоголя в местах общественного питания не изменится. Стоит обратить внимание на то, что, как и прежде, вечерами и ночью нельзя будет выносить алкоголь из мест общественного питания», – информировало правительство о предлагаемых изменениях.

Кроме того, правительство одобрило и полный запрет на рекламу алкоголя.

«Рекламой не будет считаться название компании, торгующей алкогольными напитками, логотип или конкретный логотип напитка. Это означает, что торговые знаки на оборудовании, бокалах, мебели и тому подобном не будут запрещены», – пояснило правительство.

Между тем кабинет министров предлагает Сейму пока не выдвигать специальных требований к местам продажи алкогольных напитков, поскольку еще планируются изучение и оценка последствий введения специализированных магазинов. Сейму также не следует менять тариф акциза на алкоголь.

Средства, одобренные правительством, о повышении возрастного ценза при покупке алкогольных напитков и ограничении времени торговли, достойны поддержки, отметила президент Даля Грибаускайте.

По ее словам, эти меры стандартные, приняты во многих странах, а доступность алкоголя действительно нужно ограничить.

Ученые, которые провели исследование рассматриваемых сейчас в парламенте поправок к Закону о контроле алкоголя, говорят, что предлагаемые изменения могут сократить общее потребление алкоголя, однако при этом из-за них возрастет потребления приобретенного за рубежом и нелегального алкоголя.

«Мы видим, что если применить абсолютно все средства, которые сейчас рассматриваются, не только те, которые утверждены, то можно сократить общее потребление алкоголя почти на одну пятую. По сценарию, который одобрило правительство – ограничение часов торговли и запрет рекламы – в данном случае наша модель дает сокращение общего потребление алкоголя примерно на 7%», – отметил председатель правления проводившего исследование общественного учреждения ESTEP Клаудиюс Манекас.

По его словам, модель также показывает и несколько негативных эффектов.

«Например, в случае полного ограничения потребление легального алкоголя сократится на 29%, но потребление неучтенного, легально завезенного алкоголя увеличится на 120%, а нелегального алкоголя – на 30%. Потребление пива должно сократиться примерно наполовину, вина – примерно на треть», – сказал Манекас.

Представители Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов и Альянса легального бизнеса считают, что последствия таких предложений правительства ощутят не только действующие в Литве бары и рестораны, но и туристы, а также все общество.

По словам директора бара Cheers pub Паулюса Любертаса, в обществе проблемы обычно связаны с бытовым пьянством, поэтому предлагаемые ограничения нецелесообразны.

«Цель предложения, казалось бы, благородная – уменьшение употребления алкоголя и последствий, связанных с пьянством, однако больше проблем происходит из-за употребления алкоголя дома, где-то у реки или в гараже у друзей. В бары ходят культурные клиенты, здесь нет проблем, которые нужно решать. Мы побуждаем к умеренному употреблению алкоголя, если клиенты выпили слишком много – мы их не обслуживаем, предлагаем вызвать такси, провожаем до двери, прощаемся. Думаю, эти предложения нецелесообразны, поскольку отсутствие рекламы и упоминания брендов в баре ничего не дает. Если приходит клиент выпить пива, он его выпьет», – считает Любертас.

Президента Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалду Шишкаускене беспокоит, что по новым правилам могут запретить продажу алкоголя в нестационарных кафе: «Это значит, что у уличных кафе заберут лицензию на продажу алкоголя».

По словам главы Альянса легального бизнеса Ромаса Апульскиса, способы решения проблемы алкоголизма должны быть адекватными и направленными на решение проблемы.

«Решение проблемы алкоголизма сложное, решить ее одними запретами вряд ли получится. Если вспомнить историю, 30 лет назад, в СССР рекламы практически не было, но разве не было алкоголизма? Думаю, ответ всем ясен. Проблема с употреблением алкоголя кроется не в барах, надо выяснить, что люди пьют дома, как и почему, тогда можно принимать решения, которые помогут решить проблемы», – считает Апульскис.

Сейчас в Сейме рассматриваются два пакета законов – они предусматривают учреждение специализированных алкогольных магазинов, повышение возраста, с которого можно начать употреблять алкоголь, и сокращение времени продажи алкоголя. Советам самоуправлений будет предоставлено право установить места, где будет запрещено торговать алкоголем. В проектах предусмотрен и запрет на рекламу алкоголя.

Лешек ДЛУГИ

Метки: N16 (1156) 20 апреля, алкоголь, Закон о контроле алкоголя, Реклама