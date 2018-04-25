Доверие к службам помощи

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Новейший опрос, инициированный в конце 2018 года Министерством внутренних дел, показал, что 76% жителей Литвы доверяют Единому центру помощи. По этому показателю Центр занимает второе место после Государственной противопожарной службы.

Стоит отметить, что еще в 2015 году доверие к Единому центру помощи достигало всего 57%. Также 75% жителей хорошо оценивают работу Единого центра помощи. По этому показателю Центр на третьем месте после полиции и противопожарной службы.

Жители, которые имели дело с Единым центром помощи, оценивают его работу лучше, чем те, у кого не было с ним контактов – соответственно 86% и 72%.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ