Доверия к аграриям у жителей Литвы поубавилось, но тем не менее они самые популярные

Доверия к правящему Литовскому союзу крестьян и зеленых (ЛСКЗ) у жителей Литвы немного поубавилось, однако эта партия по-прежнему остается на вершине рейтинга популярности, показывает новый опрос Vilmorus, результаты которого публикует газета Lietuvos rytas.

Если бы выборы в парламент проходили в следующее воскресенье, то за эту партию проголосовали бы 23,6% опрошенных, а в январе таких было 25%.

Вторая по популярности – оппозиционная партия Союз отечества – Христианские демократы Литвы, за которую отдали бы голоса 12,1% респондентов (10,4% в январе). За правящую Литовскую социал-демократическую партию проголосовали бы 9,6% респондентов (9,9%), за оппозиционное Литовское либеральное движение – 4,3% (5%), за Партию труда – 3,3% (2%) жителей. За Избирательную акцию поляков Литвы – Союз христианских семей и партию “Порядок и справедливость” голоса бы отдали по 2,7% (2,2%) жителей.

13,1% (в январе 14,5%) респондентов сказали, что вообще не пошли бы голосовать, а 20,3% (20,2%) ответили, что не знают, за кого голосовать.

Компания Vilmorus проводила опрос 10-15 февраля 2017 года.

BNS

Метки: газета Lietuvos rytas, Литва, ЛСКЗ