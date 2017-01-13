Доходы госбюджета и бюджетов самоуправлений Литвы превысили план на 237 млн. евро

В прошлом году доходы государственного и муниципальных бюджетов Литвы были на 3,2% (почти на 237 млн. евро) больше плана – они составили 7,572 млрд. евро.

Одни лишь доходы госбюджета составили 6,047 млрд. евро – на 1,7% (более 102 млн. евро) больше, чем планировалось, сообщил Минфин.

“Сверхплановые доходы бюджета будут направлены на сокращение утвержденного дефицита госбюджета, как того требует закон о фискальной дисциплине. Поэтому на такую же сумму сократится и потребность в заимствования для покрытия дефицита”, – говорится в сообщении министерства финансов.

BNS

Метки: госбюджет, доходы, Литва