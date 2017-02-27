Доходы Inter RAO Lietuva сократились на 4,2% до 179 млн. евро

Контролируемый российским энергетическим гигантом “Интер РАО” поставщик электроэнергии в Литве – группа Inter RAO Lietuva в прошлом году получила 178,9 млн. евро консолидированной выручки – на 4,2% меньше, чем в 2015 году.

Чистая прибыль группы упала более чем наполовину до 9,3 млн. евро, прибыль до уплаты налогов, годовых, отчислений на амортизацию и износ (EBITDA) – на 40,7% до 15 млн. евро, сообщила Inter RAO Lietuva.

“Подключение к системе новых энергомостов со Швеций и Польшей обусловило повышение конкуренции, которая формировала годовую цену на электроэнергию, которая почти на 13% ниже среднегодовой. Но неисправности новых энергомостов и их незапланированные отключения, особенно в первом полугодии, обусловили и непрогнозируемые скачки цен”, – сказал для пресс-релиза глава компании Гедрюс Бальчюнас.

В прошлом году в Литве компания продала 3452 гигаватт-часов электроэнергии – на 2% больше, чем в 2015 году. Вся группа в прошлом году продала 4644 гигаватт-часов электроэнергии – на 8,7% больше, чем в позапрошлом году.

В группу Inter RAO Lietuva входят дочерние предприятия Inter RAO Latvia, Inter RAO Eesti, IRL Polska и Vydmantai wind park. Акции компании котируются на Варшавской бирже.

BNS

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