Доходы работающего населения Литвы

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В Литве в октябре прошлого года 10,9% работающего населения получало минимальную месячную зарплату (ММЗ) или меньше, большинство их работало неполное рабочее время.

Число работников, получавших зарплату 400 евро и меньше, в октябре прошлого года составило 123 тыс., из них 98 тыс. работало неполное рабочее время, сообщил Департамент статистики.

За год число работников, получающих ММЗ или меньше, сократилось на 28 тыс., в октябре 2017 года их было 13,6%.

Работавших полное рабочее время и получавших ММЗ в октябре прошлого года было 2,5% (25,5 тыс.) и за год сократилось на 0,8 проц. пункта. В госсекторе этот показатель был 2,2% (6,6 тыс.), в частном секторе — 2,7% (18,9 тыс.) или на 0,8 и на 0,7 проц. пункта соответственно меньше, чем год назад.

Число работников в возрасте моложе 30 лет, работавших полное рабочее время и получавших ММЗ по сравнению со всем числом работников этой возрастной группы составляло 1,6% (в октябре 2017 – 2,2%).

Зарплату выше 3 тыс. евро в октябре прошлого года получало 15,4 тыс. жителей Литвы

Зарплату выше 3 тыс. евро в октябре прошлого года получало 15421 жителей Литвы, работавших полное рабочее время. В частном секторе таких было 12986 человек, в госсекторе – 2435.

За год (по сравнению с октябрем 2017 года) число получавших зарплату выше 3 тыс. евро жителей страны увеличилось на 4048 (35,6%), говорится в сообщении Департамента статистики.

Больше всего получавших зарплату выше 3 тыс. евро было на предприятиях оптовой и розничной торговли (2613), ИТ и связи (2493), обрабатывающей промышленности (2403).

BNS