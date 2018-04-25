Доходы – сверх плана

🔊 Воспроизвести

Государство и муниципалитеты Литвы в этом году получили 121 млн евро доходов сверх плана. Доходы госбюджета в этом году были 6,2 млрд евро — на 0,8% (50,2 млн евро) больше, чем планировалось, сообщил Минфин.

Поступления НДС в этом году составили 3,288 млрд евро — на 0,7% (23,4 млн евро) больше, чем прогнозировалось, поступления акцизов составили 1,32 млрд евро — на 1% (14 млн евро) меньше плана.

Поступления налога на прибыль составили 553,1 млн евро — на 1,8% (10,3 млн евро) меньше, чем прогнозировалось, поступления подоходного налога в госбюджет и бюджеты самоуправлений в этом году составили 1,594 млрд евро — на 0,2% (2,7 млн евро) больше, чем прогнозировалось.

Другие поступления в госбюджет составили 583,2 млн евро — на 3,1% (17,5 млн евро) больше, чем прогнозировалось.

Доходная часть госбюджета Литвы 2018 года (без учета средств помощи Евросоюза) составляет 6,767 млрд евро, с учетом средств помощи ЕС — 9,071 млрд евро.

Информация «ЛК», BNS