Доходы Tele2 в Литве выросли на 17,1% до 112 млн евро

🔊 Воспроизвести

Шведская телекоммуникационная компания Tele2 в первой половине этого года получила 112 млн евро дохода — на 17% больше, чем в январе-июне 2017 года (95,6 млн евро).

Руководитель компании Пятрас Масюлис сказал, что рост числа клиентов компании и путешествующих по всему Европейскому союзу (ЕС) оказал положительное влияние на финансовые показатели.

«Хорошие результаты были обусловлены несколькими причинами: продолжающимся увеличением числа клиентов, особенно деловых, ростом инновационных услуг и привлекательностью их цен. Способствовало также и впечатляющее увеличение объёма трафика, потребляемого путешествующими по всему Европейскому союзу, мы уже их исчисляем не гигабайтами, а на терабайтами», — отмечает Масюлис в пресс-релизе.

Прибыль компании до вычета процентов, налогов, амортизации и амортизации (EBITDA) за год выросла на 13,6% до 37,6 млн евро. Показатель EBITDA снизился на 3 пункта до 34%, сообщает Tele2.

В конце июня число абонентов мобильной связи Tele2 в Литве достигало более 1,8 млн — на 3,3% больше, чем год назад.

BNS