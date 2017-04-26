Доходы Telia Lietuvos выросли на 3,3% до 85,3 млн евро

Находящийся под управлением шведского телекоммуникационного концерна Telia Company поставщик мобильной связи, телевидения и интернета Telia Lietuva за первый квартал получил 85,3 млн евро дохода – на 3,3% больше, чем в 2015-м, когда доходы предприятия достигали 82,5 млн евро.

Компания через информсистему Вильнюсской биржи Nasdaq сообщила, что чистая прибыль предприятия в первом квартале снизилась на 6,5% до 10,1 млн евро, а прибыль до вычета налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA), без учёта единовременных затрат, понизилась на 0,1% до 29,2 млн евро.

Компания за три первых месяца года 55% доходов получила за услуги фиксированной связи, 30% – за услуги мобильной связи, а 15% – за продажу оборудования.

Акции Telia Lietuva котируются в Официальном списке торгов.

BNS

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