«Дрифт Шоу Фест»: праздник для школьников и взрослых

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До начала учебного года осталось всего ничего, а команда «Д1Спорт» уже готова порадовать школьников и автолюбителей. Все просто: 2 сентября в Укмярге пройдет «Дрифт Шоу Фест»!

«Дрифт Шоу Фест» это абсолютно новый формат. Это не соревнования, а Дрифт-фиеста. Четвертый год подряд мы приезжаем удивлять жителей Укмярге своими мероприятиями.

Заранее хотим поблагодарить команду Укмяргес АСК, которая много лет подряд помогает нам организовать Дрифт в Укмярге. Хорошая новость — команда Укмяргес АСК планирует принять участие в нашем фестивале. Команду будут представлять PRO пилот Бенедиктас Чирба и его брат Довидас Чирба.

В этом году мы решили изменить формат. Вместо Дрифт-соревнований и Литовского зачета мы организуем «Дрифт Шоу Фест». Основное отличие в том, что зрители увидят тройные заезды, а не двойные, и во время фестиваля пилоты едут не в Литовском зачете, а просто ради своего удовольствия.

Так как праздник пройдет 2 сентября, мы решили сделать подарок всем ученикам Литвы. Школьники с ученическими удостоверениями смогут пройти бесплатно! Есть одно но — для безопасности детей на мероприятии наша команда будет пропускать школьников только с сопровождающим лицом, которому уже исполнилось 18 лет. Сопровождающий может опекать максимум четырех детей. Детей и подростков на фестивале ждут игры, сюрпризы и уголок виртуальной реальности.

«Дрифт Шоу Фест» будет проходить 2 сентября в г. Укмярге, по адресу улица Груодже 17-осес, 52 (возле парковки футбольного стадиона). Всех ждём с 12.00.

Двери для зрителей открываются в 11.00. Парад участников в 15.30. Двойные заезды в 16.00. Тройной дрифт в 18.00. Награждение пилотов в 18.30.