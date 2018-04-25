Дрова подешевеют

Сейм решил снизить НДС на дрова. Поправки к закону вступили в силу с 1 января 2019 года.
Представители парламентского Комитета по бюджету и финансам указали, что льготы будут распространяться на дрова и древесину, предназначенную для отопления домов.
До этого дрова и брикеты облагались 21-процентным НДС.
Льготный НДС до сих пор распространялся только на центральное отопление, которым пользуются в основном жители многоквартирных домов.
По данным биржи Baltpool, в первые 6 месяцев 2018 года разного рода дрова и брикеты подорожали на 15–25%.
Информация «ЛК», BNS