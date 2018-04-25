Дрова подешевеют

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Сейм решил снизить НДС на дрова. Поправки к закону вступили в силу с 1 января 2019 года.

Представители парламентского Комитета по бюджету и финансам указали, что льготы будут распространяться на дрова и древесину, предназначенную для отопления домов.

До этого дрова и брикеты облагались 21-процентным НДС.

Льготный НДС до сих пор распространялся только на центральное отопление, которым пользуются в основном жители многоквартирных домов.

По данным биржи Baltpool, в первые 6 месяцев 2018 года разного рода дрова и брикеты подорожали на 15–25%.

Информация «ЛК», BNS