7 августа стартует IV международный фестиваль «Друскининкский летний театральный Перекресток» («SANKRYŽA»). На суд гостей и жителей курортного города будет представлена весьма разнообразная и рассчитанная на разные театральные вкусы и пристрастия программа. Здесь на перекрестке разных культур встретятся артисты из Беларуси, Украины, Армении, Литвы, Израиля и России.

Программа IV Международного фестиваля с 7 по 18 августа 2018 г.

ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ

7 августа, 19.00 час.

JUC (Центр занятости молодежи), ул. Вейсею, 17

«ЛЮБОВНИК» (Литва)

Моноспектакль Бируте Мар

по мотивам романа М. Дурас

Автор инсценировки и режиссер – Бируте Мар

Роман французской писательницы Маргерит Дурас «ЛЮБОВНИК» (за который в 1985 году она была удостоена Гонкуровской премии – главной литературной награды во Франции) – материал, который “не отпускает”, о котором можно размышлять всю жизнь. В «ЛЮБОВНИКЕ» есть энергетика, которая его “зажигает”. И это дает возможность для максимальной сценической жизни, максимальной близости со зрителем – это и есть суть и самая большая радость спектакля.

9 августа, 19.00 час.

Санаторий «Эгле», ул. Эглес, 1

«ПСИХОАНАЛИЗ – ЭТО ИСКУССТВО» (Беларусь, Могилевский драматический театр)

эроти(лири)ческая комедия 18+

по мотивам пьесы Д. Балыко

Режиссер – Анна Кушнер

Беда XXI века – тотальное одиночество. Несмотря на открытость границ, широту использования Интернета и 24-часовое «я на связи», мы все меньше встречаемся с друзьями, говорим по душам, влюбляемся и сочиняем стихи. Люди убирают свои морщины фотошопом, ищут удачные ракурсы на фотоснимках, постят #лукикрасивойжизни. Модно быть успешным, здоровым, богатым и веселым. Все остальное – не в тренде

10 августа, 19.00 час.

JUC (Центр занятости молодежи), ул. Вейсею, 17

«КРОТКАЯ» (Россия, Москва, театр «Kомната4»)

по мотивам романа Ф. Достоевского

Режиссер — Даниил Романов

Сюжет рассказа Достоевского «Кроткая» прост и сложен одновременно: ростовщик с горьким прошлым обретает любовь к загнанной и нищей молодой девушке, но парадоксальным образом оказывается не готов к большому чувству из-за неспособности свести счеты с прошлым, с гордостью, с предубеждениями и открыться миру светлому и чистому.

11 августа, 19.00 час.

Санаторий «Эгле», ул. Эглес, 1

«ОСТАЮЩИМСЯ БЫТЬ»

вечер-концерт Владаса Багдонаса (Литва)

Владас Багдонас – один из известных литовских и российских актеров театра и кино. Он также известен как театральный педагог, режиссер, автор и исполнитель песен.На вечере-концерте в Друскининкай артист исполнит свои лучшие песни, многие из которых стали в Литве хитами и прочитает произведения Митьков, Сергея Довлатова и др. Каждая встреча с Владасом Багдонасом – это огромная радость для души.

12 августа, 19.00 час.

Санаторий «Драугисте», ул. Кревес, 7

«ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» (Россия, Москва)

Моноспектакль Аллы Азариной

по творчеству Булата Окуджавы

В спектакле «Любовь и разлука» сквозь стихи и песни, интервью перед нами проходит все, что вдохновляло Бориса Шаловича на творчество. Здесь и Москва со старым Арбатом, и Грузия, и незабываемые годы войны, и любовь… Прозвучит также фрагмент из романа «Путешествие дилетантов», и прошлое перестает быть прошлым. В этом и есть секрет Окуджавы. Все, о чем бы он ни писал, — всегда современно, всегда сегодняшний день.

13 августа 19.00 час.

Кафе санатория «Беларусь», ул. Майроне, 2

«МОНОЛОГ АКТРИСЫ» (Украина, Херсонский театр им. М. Кулиша)

Автор инсценировки и режиссер – Сергей Павлюк

Спектакль заслуженной артистки Украины Олександры Тарновськой – это история актрисы, которая пожертвовала собою, театром, карьерой ради любви к мужу, известному математику, борцу за свободу, которого заставили покинуть родину. Это история, полная горечи, потерь, невосполнимых утрат, но с всепобеждающим чувством любви и человеческого достоинства. Зритель вместе с актрисой переживает, радуется, а порой украдкой вытирает слезу. Спектакль трогает до глубины души.

14 августа, 19.00 час.

Санаторий «Эгле», ул. Эглес, 1

«ЛЮ-БОФ» (Армения, Ереванский театр «Амазгаин»)

комедия – пост-абсурд

по мотивам произведений Д. Хармса

Спектакль «ЛЮ-БОФ» Ереванского государственного театра «Амазгаин» стал не то чудом, не то абсурдом. И не случайно, ведь он сделан по произведениям Даниила Хармса – самого неординарного из русских писателей. Хоть его творчеством и завершается классический русский авангард, однако оно актуально по сей день: Хармсово восприятие мира, порой доходящее до абсурда, как нельзя точно передает дух нынешней эпохи.

15 августа 19.00 час.

Санаторий «Эгле», ул. Эглес, 1 (Зал конференций)

«ЯБЛОКИ» (Израиль, театр «Лестница»)

моноспектакль АННА ГЛАНЦ-МАРГУЛИС

по мотивам рассказа Д. Рубиной

Режиссер — Надежда Гринберг

В начале 80-х, в непроходимых дебрях «эпохи застоя», молодая писательница приезжает из Ташкента в Москву. В последний день визита она выполняет обещание, данное своему коллеге — приносит его рассказ в редакцию еврейского журнала. Неожиданная встреча, провоцируя прихотливую память, возвращает героиню в дни ее детства и даже раньше….

16 августа 19.00 час.

Кафе санатория «Беларусь», ул. Майроне, 2

«КАМНИ ЗА ПАЗУХОЙ» (Словакия, театр «Контра»)

комедияРежиссер – Клаудина РожинАктеры – Петер Чижмар и Томаш Диро Пьеса «Камни за пазухой», написанная в 1999 г одной из известнейших сегодня драматургов Северной Ирландии Мари Джонес, принесла ей огромный коммерческий успех и стала театральном хитом. Живой язык, юмористичность ситуаций и яркая театральность пьесы импонируют и зрителю.

18 августа 19.00 час.

Санаторий «Эгле», ул. Эглес, 1

«КАБАРЕ «Бродячая собака»« (Россия, Москва, Театр им. Е. Вахтангова)

музыкально-поэтический спектакль

ЮЛИЯ РУТБЕРГ

„Когда я увидела фильм «Кабаре», то просто с ума сошла. Я давно мечтала играть в этом жанре, потому что это сплав музыки, слова, пластики, актерской игры. При этом разговор идет на вечные темы и о гениальных людях. В репертуарном театре всегда есть некая четвертая стена. Не важно, играете вы Шекспира или Чехова, зритель остается в роли наблюдателя. В кабаре, по определению, четвертая стена отсутствует. Так что то, что сделали мы, принципиально иное: в кабаре основным партнером артиста является именно публика. Я пою, танцую, читаю стихи, рассказываю истории… Многие зрители говорят, что у них складывается ощущение, будто я поговорила с каждым из них… Поэтому вы, уважаемые зрители, будете не только созерцателями, но и соучастниками. Давайте на пару часов попробуем вынырнуть из всей этой суеты, отвлечься от нашего безумного, безумного мира и предадимся роскоши. Роскоши человеческого общения» — Ю. Рутберг о своем спектакле.

Со спектаклем «Кабаре «Бродячая собака» Юлия Рутберг побывала в Германии, Дании, Америке, Израиле и др. странах, на многих фестивалях.

Билеты продаются в системе Bilietai.lt,

В санаториях и торговых центрах Друскининкай — с 3 августа.

Фото организаторов

Информация «ЛК»